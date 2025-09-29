Zaloguj się lub Zarejestruj

Electronic Arts sprzedane za 55 miliardów dolarów. Transakcja roku w branży gier

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 15:00
1
0

Wilson pozostaje CEO.

Electronic Arts oficjalnie potwierdza transakcję przejęcia przez konsorcjum inwestorów. Wartość umowy opiewa na kwotę 55 miliardów dolarów, co przekłada się na stuprocentowe udziały. Konsorcjum, złożone z PIF, Silver Lake i Affinity Partners, sfinalizuje przejęcie w formie gotówkowej, ogłaszając przy tym, że Andrew Wilson pozostanie na stanowisku dyrektora generalnego, pomimo że transakcja zakończy się dopiero w 2027 roku.

Electronic Arts
Electronic Arts

EA w rękach PIF, Silver Lake i Affinity Partners. Gigant gier przejęty

Wydawnictwo Electronic Arts, jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych podmiotów w branży gier wideo, oficjalnie potwierdziło ważną informację. Firma została przejęta przez grupę inwestorów. EA ogłosiło, że transakcja opiewa na łączną kwotę 55 miliardów dolarów.

GramTV przedstawia:

Firma poinformowała, że zawarła porozumienie z trzema głównymi partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum. Tymi trzema podmiotami są: Private Investment Fund (PIF), Silver Lake oraz Affinity Partners. W komunikacie wydanym przez EA (via The Gamer), firma określiła cel tego przejęcia. Jak podano, głównym zamierzeniem konsorcjum jest „przyspieszenie innowacji i wzrostu w celu budowania przyszłości rozrywki”.

Firma potwierdziła, że dotychczasowy, wieloletni dyrektor generalny, Andrew Wilson, zachowa swoje stanowisko. Oczekuje się, że finalizacja umowy nastąpi dopiero w 2027 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/ea-acquired-consortium-55-billion-deal/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
przejęcie
branża gier
branża growa
transakcja
inwestorzy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:08

Kolejny hit w branży niczym "powrót prawdziwego Blizzarda" po przejęciu przez MS?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112