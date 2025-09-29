Electronic Arts sprzedane za 55 miliardów dolarów. Transakcja roku w branży gier

Electronic Arts oficjalnie potwierdza transakcję przejęcia przez konsorcjum inwestorów. Wartość umowy opiewa na kwotę 55 miliardów dolarów, co przekłada się na stuprocentowe udziały. Konsorcjum, złożone z PIF, Silver Lake i Affinity Partners, sfinalizuje przejęcie w formie gotówkowej, ogłaszając przy tym, że Andrew Wilson pozostanie na stanowisku dyrektora generalnego, pomimo że transakcja zakończy się dopiero w 2027 roku.

EA w rękach PIF, Silver Lake i Affinity Partners. Gigant gier przejęty

Wydawnictwo Electronic Arts, jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych podmiotów w branży gier wideo, oficjalnie potwierdziło ważną informację. Firma została przejęta przez grupę inwestorów. EA ogłosiło, że transakcja opiewa na łączną kwotę 55 miliardów dolarów.