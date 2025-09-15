Fani wypatrzyli powrót niespodziewanej postaci w Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switch 2

Podczas piątkowego Nintendo Direct ogłoszono, że powstaje Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park. Gra trafi na najnowszy handheld japońskiego producenta wiosną przyszłego roku i zaoferuje nowy obszar z zestawem wyzwań wieloosobowych oraz innymi dodatkami. Jak się okazuje, nowa wersja gry może także zwiastować powrót jednej z ciekawszych postaci uniwersum opartego o hydraulikę i grzybki.

Czy Rosalina będzie grywalną postacią?

Czujni fani dostrzegli w zwiastunie coś jeszcze. Analizując trailer zauważyli w interfejsie gry ikonę przedstawiającą Rosalinę, czyli bohaterkę znaną z serii Super Mario Galaxy. Ta postać nie była dostępna w pierwotnym wydaniu Wonder, choć w przeszłości pojawiała się jako grywalna bohaterka między innymi w Super Mario 3D World.



Rosalina to jedna z najbardziej tajemniczych i majestatycznych postaci w uniwersum Mario. Po raz pierwszy pojawiła się we wspomnianej wyżej grze Super Mario Galaxy jako opiekunka kosmosu i matka dla Lumów, czyli uroczych, gwiezdnych stworzeń. Rosalina to nie tylko kosmiczna księżniczka, to również postać z głębią emocjonalną, która wnosi do świata Mario element melancholii, refleksji i opieki nad gwiezdną rodziną. Jej obecność dodaje uniwersum Mario filozoficznego wymiaru, który wykracza poza typowe platformowe przygody.