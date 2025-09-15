Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani wypatrzyli powrót niespodziewanej postaci w Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switch 2

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/15 12:10
Jak zawsze przy zapowiedziach gier można liczyć na sprawne oko największych fanów, którzy wychwytują wiele ciekawych elementów.

Podczas piątkowego Nintendo Direct ogłoszono, że powstaje Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park. Gra trafi na najnowszy handheld japońskiego producenta wiosną przyszłego roku i zaoferuje nowy obszar z zestawem wyzwań wieloosobowych oraz innymi dodatkami. Jak się okazuje, nowa wersja gry może także zwiastować powrót jednej z ciekawszych postaci uniwersum opartego o hydraulikę i grzybki.

Rosalina
Rosalina

Czy Rosalina będzie grywalną postacią?

Czujni fani dostrzegli w zwiastunie coś jeszcze. Analizując trailer zauważyli w interfejsie gry ikonę przedstawiającą Rosalinę, czyli bohaterkę znaną z serii Super Mario Galaxy. Ta postać nie była dostępna w pierwotnym wydaniu Wonder, choć w przeszłości pojawiała się jako grywalna bohaterka między innymi w Super Mario 3D World.

Rosalina to jedna z najbardziej tajemniczych i majestatycznych postaci w uniwersum Mario. Po raz pierwszy pojawiła się we wspomnianej wyżej grze Super Mario Galaxy jako opiekunka kosmosu i matka dla Lumów, czyli uroczych, gwiezdnych stworzeń. Rosalina to nie tylko kosmiczna księżniczka, to również postać z głębią emocjonalną, która wnosi do świata Mario element melancholii, refleksji i opieki nad gwiezdną rodziną. Jej obecność dodaje uniwersum Mario filozoficznego wymiaru, który wykracza poza typowe platformowe przygody.

GramTV przedstawia:

Jeśli Rosalina rzeczywiście dołączy do obsady w grze, wówczas świetnie się to wpisze w plany Nintendo na 2026 rok. Studio przygotowuje bowiem film Super Mario Galaxy oraz odświeżone wydania oryginalnych gier z Wii na Nintendo Switch. Pierwszy zwiastun produkcji filmowej zaprezentowano przy okazji obchodów 40-lecia serii. Istnieje też ogromna szansa, że bohaterka pojawi się w produkcji filmowej.

Co więcej, na wspomnianej prezentacji Nintendo Direct ogłoszono także Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch, kolejną edycję szalonej gry sportowej Mario Tennis Fever na Switch 2 oraz platformówkę Yoshi and the Mysterious Book.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/mario-bros-wonder-switch-2-trailer-teases-surprise-character-return

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

