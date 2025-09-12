Mario Tennis Fever zmierza na Switch 2. Nintendo ujawnia datę premiery i nowy tryb przygodowy

Nintendo Direct przyniosło już wieści związane z kolejnym filmem, The Super Mario Galaxy Movie. To oczywiście nie wszystko, co przygotowała firma podczas pokazu. Zapowiedziano bowiem kolejną odsłonę popularnej serii sportowej: Mario Tennis Fever.

Nintendo zapowiada Mario Tennis Fever. Premiera w lutym 2026 roku na Switchu 2

Mario Tennis Fever ma zadebiutować na konsoli Nintendo Switch 2. Premierę wyznaczono na 12 lutego 2026 roku. Nintendo ogłosiło, że pre-ordery na Mario Tennis Fever są dostępne od dnia ogłoszenia w cyfrowym sklepie Nintendo eShop.