Zaloguj się lub Zarejestruj

Mario Tennis Fever zmierza na Switch 2. Nintendo ujawnia datę premiery i nowy tryb przygodowy

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 15:33
0
0

Nowa odsłona Mario Tennis nadchodzi.

Nintendo Direct przyniosło już wieści związane z kolejnym filmem, The Super Mario Galaxy Movie. To oczywiście nie wszystko, co przygotowała firma podczas pokazu. Zapowiedziano bowiem kolejną odsłonę popularnej serii sportowej: Mario Tennis Fever.

Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever

Nintendo zapowiada Mario Tennis Fever. Premiera w lutym 2026 roku na Switchu 2

Mario Tennis Fever ma zadebiutować na konsoli Nintendo Switch 2. Premierę wyznaczono na 12 lutego 2026 roku. Nintendo ogłosiło, że pre-ordery na Mario Tennis Fever są dostępne od dnia ogłoszenia w cyfrowym sklepie Nintendo eShop.

GramTV przedstawia:

Gracze mogą spodziewać się różnorodnych trybów rozgrywki:

  • Tournament
  • Trial Towers
  • Mix It Up
  • Swing
Nie zabraknie również opcji dla miłośników rywalizacji online. Mario Tennis Fever zaoferuje dwa tryby wieloosobowe: Online Room oraz Ranked Matches.
Największą niespodzianką, a jednocześnie najbardziej intrygującą nowością, jest tryb przygodowy. W tej odsłonie, Mario, Luigi i ich towarzysze zostają przemienieni w niemowlęta. Co więcej, w tej formie całkowicie tracą swoje wcześniejsze umiejętności tenisowe. Gracze będą musieli podjąć się zadania, by ponownie nauczyć swoich małych podopiecznych wszystkich tajników tenisa.

Źródło:https://insider-gaming.com/mario-tennis-fever-release-date/

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
zapowiedź
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
zapowiedź gry
Mario Tennis Fever
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112