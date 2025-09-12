Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe gry powracają. Super Mario Galaxy i Galaxy 2 trafią na Nintendo Switch

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 16:30
0
0

Nie zabraknie też czegoś dla kolekcjonerów gadżetów.

Dzięki dzisiejszemu Nintendo Direct poznaliśmy między innymi tytuł nowej adaptacji: The Super Mario Galaxy Movie, a także poznaliśmy datę premiery Mario Tennis Fever. Jednym z ważniejszych punktów pokazu było również ogłoszenie dotyczące Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy i Galaxy 2 wracają na Switcha. Premiera już 2 października 2025

Pakiet zawierający kultowe gry Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży, zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej, już 2 października 2025 roku.

Premiera ta stanowi hołd dla jednej z najbardziej cenionych odsłon serii, dostosowanej do nowej generacji platform. Wraz z odświeżonymi tytułami, Nintendo przygotowało również specjalne gadżety dla kolekcjonerów. 2 kwietnia 2026 roku do sprzedaży trafią dwie nowe figurki Amiibo, upamiętniające te kultowe platformówki.

GramTV przedstawia:

Powrót tytułów zapowiedziano w ramach hucznych obchodów 40. rocznicy powstania Super Mario Bros.

Źródło:https://insider-gaming.com/super-mario-galaxy-12-coming-to-nintendo-switch-in-october/

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
zapowiedź
Nintendo Switch
Mario
Nintendo Direct
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

