Kultowe gry powracają. Super Mario Galaxy i Galaxy 2 trafią na Nintendo Switch

Dzięki dzisiejszemu Nintendo Direct poznaliśmy między innymi tytuł nowej adaptacji: The Super Mario Galaxy Movie, a także poznaliśmy datę premiery Mario Tennis Fever. Jednym z ważniejszych punktów pokazu było również ogłoszenie dotyczące Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2.
Super Mario Galaxy i Galaxy 2 wracają na Switcha. Premiera już 2 października 2025
Pakiet zawierający kultowe gry Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży, zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej, już 2 października 2025 roku.
