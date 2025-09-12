Kultowe gry powracają. Super Mario Galaxy i Galaxy 2 trafią na Nintendo Switch

Nie zabraknie też czegoś dla kolekcjonerów gadżetów.

Dzięki dzisiejszemu Nintendo Direct poznaliśmy między innymi tytuł nowej adaptacji: The Super Mario Galaxy Movie, a także poznaliśmy datę premiery Mario Tennis Fever. Jednym z ważniejszych punktów pokazu było również ogłoszenie dotyczące Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2.

Super Mario Galaxy i Galaxy 2 wracają na Switcha. Premiera już 2 października 2025

Pakiet zawierający kultowe gry Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 zostanie wydany Nintendo Switch. Kompilacja pojawi się w sprzedaży, zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej, już 2 października 2025 roku.