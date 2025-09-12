Zaloguj się lub Zarejestruj

The Super Mario Galaxy Movie oficjalnie. Nintendo potwierdza tytuł kolejnego filmu

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 15:18
0
0

Nintendo Direct przynosi wieści w sprawie kolejnego filmu o przygodach Mario.

Trwa właśnie pokaz Nintendo Direct. Podczas wydarzenia oficjalnie ogłoszono tytuł kontynuacji bijącego rekordy Super Mario Bros. Film. Nowy obraz, który ma zadebiutować w kinach w kwietniu 2026 roku, będzie nosił nazwę The Super Mario Galaxy Movie.

The Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie – nowy film trafi do kin w kwietniu 2026

Za jego produkcję, podobnie jak w przypadku pierwszej części, odpowiedzialne będą studia Universal i Illumination. Decyzja o ujawnieniu tytułu i daty premiery nastąpiła podczas specjalnego wydarzenia Nintendo Direct. Termin ten nie jest przypadkowy – informacja została podana tuż przed obchodami 40. rocznicy premiery oryginalnej gry wideo Super Mario Bros.

Nowy tytuł filmu, The Super Mario Galaxy Movie, w oczywisty sposób nawiązuje do kultowej gry wideo Nintendo Super Mario Galaxy, wydanej w 2007 roku na konsolę Wii. W gwiazdorskiej obsadzie głosowej, w angielskiej wersji, znaleźli się m.in. Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy w roli Księżniczki Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser oraz Keegan-Michael Key jako Toad.

GramTV przedstawia:

Pierwszy film, Super Mario Bros. Film, który trafił na ekrany w kwietniu 2023 roku, okazał się spektakularnym sukcesem. Szybko pobił wszelkie rekordy, stając się najbardziej dochodową adaptacją gry wideo w historii kina, z globalnymi przychodami wynoszącymi imponujące 1,36 miliarda dolarów.

Tagi:

Popkultura
Nintendo
film
filmy
Nintendo Direct
Universal
Illumination Entertainment
The Super Mario Galaxy Movie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112