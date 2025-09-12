The Super Mario Galaxy Movie oficjalnie. Nintendo potwierdza tytuł kolejnego filmu

Trwa właśnie pokaz Nintendo Direct. Podczas wydarzenia oficjalnie ogłoszono tytuł kontynuacji bijącego rekordy Super Mario Bros. Film. Nowy obraz, który ma zadebiutować w kinach w kwietniu 2026 roku, będzie nosił nazwę The Super Mario Galaxy Movie.

The Super Mario Galaxy Movie – nowy film trafi do kin w kwietniu 2026

Za jego produkcję, podobnie jak w przypadku pierwszej części, odpowiedzialne będą studia Universal i Illumination. Decyzja o ujawnieniu tytułu i daty premiery nastąpiła podczas specjalnego wydarzenia Nintendo Direct. Termin ten nie jest przypadkowy – informacja została podana tuż przed obchodami 40. rocznicy premiery oryginalnej gry wideo Super Mario Bros.