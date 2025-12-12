Zaloguj się lub Zarejestruj

Urocze, darmowe RPG Aniimo na TGA 2025. Ruszyły zapisy do testów beta

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 20:00
Jest też nowy zwiastun.

Miłośnicy uroczych gier mogą zwrócić uwagę na Aniimo. Produkcja, za którą stoi Pawprint Studio, zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Podczas gali The Game Awards 2025 zapowiedziano rozpoczęcie drugich zamkniętych testów beta.

Aniimo startuje z drugą zamkniętą betą

Na wspomnianym TGA deweloperzy zaprezentowali specjalny zwiastun Aniimo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, zainteresowani mogą już rejestrować się do zamkniętej bety za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej gry.

Deweloperzy zapowiedzieli, że w trakcie trwania drugiej zamkniętej bety gracze będą mieli dostęp do zupełnie nowych obszarów do odkrycia, a także będą mogli spotkać i złapać nowe rodzaje Aniimos oraz szkolić je. Wprowadzone zostaną również zupełnie nowe mechaniki rozgrywki. Jednym z elementów gry jest system walki w czasie rzeczywistym. Gracz ma możliwość kontrolowania w trakcie starcia albo swojej głównej postaci, albo jednego z towarzyszących mu stworków, aby zadawać obrażenia napotkanym przeciwnikom.

Aniimo to darmowa, next-genowa gra RPG w otwartym świecie, w której łapiesz unikalne stworzenia. Eksploruj rozległy kontynent Idyll, zaprzyjaźniaj się z wyjątkowymi Aniimos i odblokowuj nowe zdolności. Podróżuj do unoszącej się w chmurach metropolii, poznawaj innych Pathfinderów i rywalizuj w emocjonujących zawodach. Wybierz swoje Aniimo i rozpocznij epicką przygodę! – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Obecnie nie została podana data premiery Aniimo. Zainteresowani tytułem mogą natomiast dodać go do listy życzeń za pośrednictwem platformy Steam. Produkcja będzie dystrybuowana w modelu free-to-play.

Źródło:https://gamingbolt.com/aniimo-brings-adorable-arpg-action-to-the-xbox-and-pc

News
trailer
zwiastun
free-to-play
RPG
The Game Awards
testy beta
testy
free to play
ARPG
The Game Awards 2025
ANIIMO
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

