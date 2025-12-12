Urocze, darmowe RPG Aniimo na TGA 2025. Ruszyły zapisy do testów beta

Miłośnicy uroczych gier mogą zwrócić uwagę na Aniimo. Produkcja, za którą stoi Pawprint Studio, zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Podczas gali The Game Awards 2025 zapowiedziano rozpoczęcie drugich zamkniętych testów beta.
Aniimo startuje z drugą zamkniętą betą
Na wspomnianym TGA deweloperzy zaprezentowali specjalny zwiastun Aniimo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, zainteresowani mogą już rejestrować się do zamkniętej bety za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej gry.
Deweloperzy zapowiedzieli, że w trakcie trwania drugiej zamkniętej bety gracze będą mieli dostęp do zupełnie nowych obszarów do odkrycia, a także będą mogli spotkać i złapać nowe rodzaje Aniimos oraz szkolić je. Wprowadzone zostaną również zupełnie nowe mechaniki rozgrywki. Jednym z elementów gry jest system walki w czasie rzeczywistym. Gracz ma możliwość kontrolowania w trakcie starcia albo swojej głównej postaci, albo jednego z towarzyszących mu stworków, aby zadawać obrażenia napotkanym przeciwnikom.
Aniimo to darmowa, next-genowa gra RPG w otwartym świecie, w której łapiesz unikalne stworzenia. Eksploruj rozległy kontynent Idyll, zaprzyjaźniaj się z wyjątkowymi Aniimos i odblokowuj nowe zdolności. Podróżuj do unoszącej się w chmurach metropolii, poznawaj innych Pathfinderów i rywalizuj w emocjonujących zawodach. Wybierz swoje Aniimo i rozpocznij epicką przygodę! – czytamy w opisie gry na platformie Steam.
Obecnie nie została podana data premiery Aniimo. Zainteresowani tytułem mogą natomiast dodać go do listy życzeń za pośrednictwem platformy Steam. Produkcja będzie dystrybuowana w modelu free-to-play.
