Urocze, darmowe RPG Aniimo na TGA 2025. Ruszyły zapisy do testów beta

Miłośnicy uroczych gier mogą zwrócić uwagę na Aniimo. Produkcja, za którą stoi Pawprint Studio, zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Podczas gali The Game Awards 2025 zapowiedziano rozpoczęcie drugich zamkniętych testów beta.

Aniimo startuje z drugą zamkniętą betą

Na wspomnianym TGA deweloperzy zaprezentowali specjalny zwiastun Aniimo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, zainteresowani mogą już rejestrować się do zamkniętej bety za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej gry.