Zaloguj się lub Zarejestruj

Yoshi wróci na Nintendo Switch 2. Zapowiedziano Yoshi and the Mysterious Book

Mikołaj Ciesielski
2025/09/12 16:40
0
0

Nintendo ma dobre wieści dla wszystkich miłośników sympatycznego stworka znanego z gier z serii Mario.

W trakcie dzisiejszego Nintendo Direct ujawniono m.in. datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. Nie była to jednak jedyna warta uwagi informacja, którą otrzymaliśmy w trakcie wspomnianego pokazu. Nintendo zapowiedziało bowiem nową produkcję skierowaną do wszystkich fanów Yoshiego, czyli sympatycznego stworka znanego z gier z serii Mario.

Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book zapowiedziane. Nintendo szykuje kolejny tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch 2

Podczas Nintendo Directo zapowiedziano Yoshi and the Mysterious Book. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja będzie platformówką, w której wspólnie z tytułowym bohaterem ruszymy do zamkniętego w książce świata. W trakcie pokazu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay trailer.

Udostępnione przez Nintendo fragmenty rozgrywki zapowiadają, że Yoshi and the Mysterious Book ma szansę podbić serca graczy przede wszystkim oprawą wizualną. Możemy jednak założyć, że japońska firma z pewnością będzie chciała zachwycić użytkowników również zróżnicowanymi poziomami. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Yoshi and the Mysterious Book ma ukazać się wiosną 2026 roku. Na dokładną datę premiery będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja dostępna będzie wyłącznie na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://youtu.be/YluJneE1bMo

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
gameplay trailer
platformówka
Nintendo Direct
fragmenty rozgrywki
Nintendo Switch 2
Yoshi and the Mysterious Book
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112