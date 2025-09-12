Yoshi wróci na Nintendo Switch 2. Zapowiedziano Yoshi and the Mysterious Book

Nintendo ma dobre wieści dla wszystkich miłośników sympatycznego stworka znanego z gier z serii Mario.

W trakcie dzisiejszego Nintendo Direct ujawniono m.in. datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. Nie była to jednak jedyna warta uwagi informacja, którą otrzymaliśmy w trakcie wspomnianego pokazu. Nintendo zapowiedziało bowiem nową produkcję skierowaną do wszystkich fanów Yoshiego, czyli sympatycznego stworka znanego z gier z serii Mario.

Yoshi and the Mysterious Book zapowiedziane. Nintendo szykuje kolejny tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch 2

Podczas Nintendo Directo zapowiedziano Yoshi and the Mysterious Book. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja będzie platformówką, w której wspólnie z tytułowym bohaterem ruszymy do zamkniętego w książce świata. W trakcie pokazu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay trailer.