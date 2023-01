The Last of Us notuje świetną oglądalność. HBO pochwaliło się kolejnymi wynikami

Pierwszy odcinek The Last of Us stał się prawdziwym oglądalnościowym hitem dla HBO. Żadna inna produkcja, oprócz Rodu smoka, nie zaliczyła tak dobrego otwarcia w ostatnich trzynastu latach. Stacja ma więc powody do dumy i nic dziwnego, że błyskawicznie pochwalili się kolejnymi wynikami, tym razem z pierwszych dwóch dni od premiery.

The Last of Us obejrzało już ponad 10 milionów Amerykanów

W oficjalnym komunikacie podano, że The Last of Us przez pierwsze dwa dni obejrzało już ponad 10 milionów osób w samych Stanach Zjednoczonych. Ten rewelacyjny wynik jedynie podkreśla, że w parze z odpowiednią jakością i spełnieniem oczekiwań, idzie również wysoka oglądalność. Niestety HBO nie ujawnia wyników z pozostałych krajach, ale możemy się domyślać, że produkcja jest równie popularna.

