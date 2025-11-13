Fallout wraca na ekrany. Drugi sezon serialu na nowym zwiastunie

W sierpniu bieżącego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na nowe ujęcia z drugiego sezonu serialu Fallout. Na Gamescom Opening Night Live zobaczyliśmy natomiast pierwszy trailer. Teraz Amazon udostępnił kolejny zwiastun długo wyczekiwanego drugiego sezonu.

Zwiastun drugiego sezonu Fallout już dostępny

Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje już 17 grudnia 2025 roku. Widzowie mogą liczyć na udział głównych gwiazd, w tym Elli Purnell, Aarona Motena oraz Waltona Gogginsa. Dla fanów gier wideo szczególnie ekscytująca jest informacja, że drugi sezon został osadzony w kultowej lokacji, czyli New Vegas.