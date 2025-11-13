Fallout wraca na ekrany. Drugi sezon serialu na nowym zwiastunie

Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje już 17 grudnia 2025 roku. Widzowie mogą liczyć na udział głównych gwiazd, w tym Elli Purnell, Aarona Motena oraz Waltona Gogginsa. Dla fanów gier wideo szczególnie ekscytująca jest informacja, że drugi sezon został osadzony w kultowej lokacji, czyli New Vegas.
Warto przy okazji przypomnieć słowa Waltona Gogginsa, który w lutym bieżącego roku zapewniał, że drugi sezon Fallouta będzie jeszcze większy i lepszy od pierwszego. Jak wspomniał aktor: „To przebija wszystko, co zrobili ci scenarzyści i artyści, którzy połączyli siły, aby opowiedzieć tę historię. To naprawdę będzie coś. Nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą”.
Na podstawie jednej z najlepszych gier wideo wszech czasów, Fallout opowiada historię tych, którzy mają, i tych, którzy nie mają – w świecie, w którym prawie nic już nie zostało. Dwieście lat po apokalipsie spokojni mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni powrócić na powierzchnię, do niezwykle złożonego, dziwacznego i pełnego przemocy świata, który na nich czeka.