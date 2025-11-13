Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout wraca na ekrany. Drugi sezon serialu na nowym zwiastunie

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 17:30
Amazon ujawnia nowy zwiastun Fallouta.

W sierpniu bieżącego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na nowe ujęcia z drugiego sezonu serialu Fallout. Na Gamescom Opening Night Live zobaczyliśmy natomiast pierwszy trailer. Teraz Amazon udostępnił kolejny zwiastun długo wyczekiwanego drugiego sezonu.

Zwiastun drugiego sezonu Fallout już dostępny

Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje już 17 grudnia 2025 roku. Widzowie mogą liczyć na udział głównych gwiazd, w tym Elli Purnell, Aarona Motena oraz Waltona Gogginsa. Dla fanów gier wideo szczególnie ekscytująca jest informacja, że drugi sezon został osadzony w kultowej lokacji, czyli New Vegas.

Warto przy okazji przypomnieć słowa Waltona Gogginsa, który w lutym bieżącego roku zapewniał, że drugi sezon Fallouta będzie jeszcze większy i lepszy od pierwszego. Jak wspomniał aktor: „To przebija wszystko, co zrobili ci scenarzyści i artyści, którzy połączyli siły, aby opowiedzieć tę historię. To naprawdę będzie coś. Nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą”.

Przyszłość serii Fallout na ekranach rysuje się w wyjątkowo jasnych barwach. Amazon już wcześniej potwierdził, że adaptacja otrzyma trzeci sezon. Warto też dodać, że premiera nowego zwiastuna zbiegła się w czasie z istotną promocją dla społeczności graczy PC. Tego samego dnia, Fallout 76 dołączył do bezpłatnej oferty gier dostępnych do odebrania i pobrania za pośrednictwem usługi Amazon Luna, wcześniej znanej jako Prime Gaming.

Na podstawie jednej z najlepszych gier wideo wszech czasów, Fallout opowiada historię tych, którzy mają, i tych, którzy nie mają – w świecie, w którym prawie nic już nie zostało. Dwieście lat po apokalipsie spokojni mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni powrócić na powierzchnię, do niezwykle złożonego, dziwacznego i pełnego przemocy świata, który na nich czeka.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/fallout-season-2s-full-trailer-is-out-now-as-fallout-76-becomes-free-via-amazon-prime/

Popkultura
trailer
zwiastun
serial
Amazon
Fallout
seriale
Amazon Prime Video
serial telewizyjny
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Myszasty
Redaktor Naczelny
Dzisiaj 19:11
koNraDM4 napisał:

Czyli kanonicznie House przeżył i nie został ubezwłasnowolniony? :D

O ile ten zbiór falloutowych memów zwany serialem jest kanoniczny. :D

koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 17:38

Czyli kanonicznie House przeżył i nie został ubezwłasnowolniony? :D




