Przyszłość Naruto to cyberpunk. Fani zachwyceni połączeniem kultowego anime z science fiction

To mogłoby ożywić markę.

Dziesięciolecie gry Naruto Mobile doczekało się wyjątkowej celebracji. Z okazji jubileuszu twórcy opublikowali na YouTube zupełnie nowy zwiastun w stylu anime, który prezentuje Naruto oraz Sasuke w futurystycznej odsłonie pełnej neonów, stalowych konstrukcji i intensywnej akcji. To krótkie widowisko, przygotowane specjalnie na potrzeby mobilnej produkcji, szybko przyciągnęło uwagę fanów. Naruto – zapowiedź obchodów 10-lecia mobilnej gry w klimatach cyberpunku Trwająca nieco ponad minutę animacja przedstawia znanych bohaterów jako wojowników działających w cyberpunkowym świecie, który wypełniają technologiczne modyfikacje i zaawansowane gadżety. Głównym przeciwnikiem tego krótkiego starcia jest cybernetyczna wersja Dziesięcioogoniastego. Dynamiczna walka rozgrywa się w futurystycznej metropolii, co stanowi rzadki widok w historii marki, kojarzonej przede wszystkim z naturalnymi krajobrazami.

Fani podkreślają, że tak odważna reinterpretacja pokazuje ukrytą w serii przyszłość, która do tej pory pojawiała się jedynie w pojedynczych motywach. W komentarzach pod zwiastunem pojawia się pytanie o to, jak wyglądałaby pełnoprawna seria utrzymana w takiej stylistyce, skoro już krótka zajawka prezentuje tak ogromny potencjał. Zaskakujące jest to, jak dobrze nowy wygląd postaci współgra z cyberpunkową stylistyką. Twórcy serii nie raz korzystali z elementów science fiction, na przykład poprzez naukowe narzędzia ninja czy postacie będące robotami. Co więcej, uniwersum Boruto już wcześniej eksperymentowało z futurystycznymi inspiracjami. Młody ninja korzystał z broni przypominającej miecz świetlny oraz przenośnej konsoli wyglądającej jak odpowiednik popularnego urządzenia z rynku gier.

Zwiastun pokazuje jednak coś więcej niż tylko ciekawą reinterpretację postaci. Nowoczesne otoczenie dodaje walce nieznanego wcześniej dynamizmu. Naruto używa elementów miasta, chwytając się sygnalizatora świetlnego, natomiast on i Sasuke wspinają się po budynku w połączeniu mocy Kuramy i Susanoo. Takie środowisko otwiera zupełnie nowe możliwości dla choreografii walk. Nie dziwi więc, że materiał zdobył bardzo pozytywne opinie. W komentarzach pojawiają się prośby o rozwinięcie projektu. Widzowie chcieliby zobaczyć w cyberpunkowym świecie również Sakurę i Kakashiego, gdyż ich reinterpretacje mogłyby okazać się równie efektowne.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.