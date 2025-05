Będzie więcej serialowego Fallout. Prime Video zamawia kontynuację jeszcze przed premierą drugiego sezonu

To już oficjalne: serialowy Fallout powróci z trzecim sezonem. Prime Video ogłosiło zamówienie nowej odsłony hitowej adaptacji postapokaliptycznej gry na długo przed premierą drugiego sezonu, który zaplanowano na grudzień 2025 roku. To niecodzienna decyzja, ale trudno się dziwić – ponad 100 milionów widzów obejrzało pierwszy sezon, co plasuje Fallouta wśród trzech największych produkcji w historii platformy Amazon.

Po drugim sezonie Fallout będzie także trzeci

Vernon Sanders, globalny szef telewizji Amazon MGM Studios, powiedział: