To będzie największe zaskoczenie końca roku? Nowe science ficton otrzymało zwiastun

Platforma Peacock zaprezentowała widzom pełny zwiastun swojego najnowszego serialu szpiegowskiego science fiction The Copenhagen Test, w którym Simu Liu wciela się w analityka wywiadu zmagającego się z wyjątkowo nietypowym zagrożeniem. Bohater odkrywa, że ktoś zhakował jego mózg i może śledzić wszystko, co widzi oraz słyszy. Dla człowieka pracującego w strukturach rządowych to sytuacja grożąca nie tylko kompromitacją, ale także realnym niebezpieczeństwem dla całego państwa.

The Copenhagen Test – zwiastun nowego science fiction od Universal Pictures

Produkcja skupia się na Alexandre Hale’u, Amerykaninie pochodzenia chińskiego, który musi jednocześnie oczyścić swoje imię w agencji i prowadzić tajną operację mającą ujawnić sprawców ataku na jego świadomość. Każdy dzień oznacza dla niego kolejną próbę zachowania pełnej kontroli nad zachowaniem, ponieważ najmniejszy błąd może zdradzić, że wie o ingerencji nieznanych hakerów.