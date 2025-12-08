Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie największe zaskoczenie końca roku? Nowe science ficton otrzymało zwiastun

Radosław Krajewski
2025/12/08 19:30
0
0

Fani gatunku muszą mieć tę pozycję na oku.

Platforma Peacock zaprezentowała widzom pełny zwiastun swojego najnowszego serialu szpiegowskiego science fiction The Copenhagen Test, w którym Simu Liu wciela się w analityka wywiadu zmagającego się z wyjątkowo nietypowym zagrożeniem. Bohater odkrywa, że ktoś zhakował jego mózg i może śledzić wszystko, co widzi oraz słyszy. Dla człowieka pracującego w strukturach rządowych to sytuacja grożąca nie tylko kompromitacją, ale także realnym niebezpieczeństwem dla całego państwa.

The Copenhagen Test

The Copenhagen Test – zwiastun nowego science fiction od Universal Pictures

Produkcja skupia się na Alexandre Hale’u, Amerykaninie pochodzenia chińskiego, który musi jednocześnie oczyścić swoje imię w agencji i prowadzić tajną operację mającą ujawnić sprawców ataku na jego świadomość. Każdy dzień oznacza dla niego kolejną próbę zachowania pełnej kontroli nad zachowaniem, ponieważ najmniejszy błąd może zdradzić, że wie o ingerencji nieznanych hakerów.

W serialu pojawia się również Melissa Barrera jako agentka odpowiedzialna za monitorowanie działań Hale’a. W obsadzie znaleźli się także: Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien oraz Kathleen Chalfant.

GramTV przedstawia:

Za produkcję odpowiada UCP należące do Universal Studio Group. Twórcą serialu jest Thomas Brandon znany z Wampiry: Dziedzictwo, a funkcję showrunnerów pełni wspólnie z Jennifer Yale, która pracowała wcześniej przy Outlander i See. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także: James Wan, Michael Clear i Rob Hackett z Atomic Monster, a dwa pierwsze odcinki wyreżyserowała Jet Wilkinson.

Cały ośmioodcinkowy sezon The Copenhagen Test zadebiutuje na Peacocku 28 grudnia. W późniejszym terminie serial powinien trafić do Polski na platformie SkyShowtime.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

