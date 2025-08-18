Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout na oficjalnych zdjęciach z 2 sezonu. Pierwszy rzut oka na nowe ujęcia

Patrycja Pietrowska
2025/08/18 17:15
Amazon MGM Studios i Kilter Films prezentują zdjęcia z wyczekiwanego, drugiego sezonu serialu Fallout.

Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje na platformie Prime Video już w grudniu bieżącego roku. Oczekiwania wobec tego tytułu są niezwykle wysokie po sukcesie pierwszych odcinków. Twórcy udostępnili teraz oficjalne zdjęcia z nadchodzącego sezonu.

Źródło:https://press.amazonmgmstudios.com/us/en/press-release/prime-videos-ifallouti-ups-the-ante-season-two-jou

