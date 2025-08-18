Fallout na oficjalnych zdjęciach z 2 sezonu. Pierwszy rzut oka na nowe ujęcia

Amazon MGM Studios i Kilter Films prezentują zdjęcia z wyczekiwanego, drugiego sezonu serialu Fallout.
Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje na platformie Prime Video już w grudniu bieżącego roku. Oczekiwania wobec tego tytułu są niezwykle wysokie po sukcesie pierwszych odcinków. Twórcy udostępnili teraz oficjalne zdjęcia z nadchodzącego sezonu.
Pierwsze zdjęcia z drugiego sezonu serialu Fallout
Fallout zabierze widzów drugiego sezonu na rozległe, jałowe tereny pustyni Mojave. Serial jest adaptacją jednej z najbardziej cenionych serii gier wideo w historii.
W obsadzie aktorskiej drugiego sezonu ponownie zobaczymy gwiazdy, które przyczyniły się do sukcesu pierwszej odsłony. Wśród nich znajdą się Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias oraz Frances Turner.
Nadzór producencki sprawują Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz Athena Wickham. Za scenariusz i ogólny kształt serialu, pełniąc funkcje producentów wykonawczych, twórców i showrunnerów, odpowiadają Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner. Całość przedsięwzięcia jest wspólnym projektem Amazon MGM Studios i Kilter Films, realizowanym w ścisłej współpracy z Bethesda Game Studios oraz Bethesda Softworks.
