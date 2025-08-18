Fallout na oficjalnych zdjęciach z 2 sezonu. Pierwszy rzut oka na nowe ujęcia

Amazon MGM Studios i Kilter Films prezentują zdjęcia z wyczekiwanego, drugiego sezonu serialu Fallout.

Drugi sezon serialu Fallout zadebiutuje na platformie Prime Video już w grudniu bieżącego roku. Oczekiwania wobec tego tytułu są niezwykle wysokie po sukcesie pierwszych odcinków. Twórcy udostępnili teraz oficjalne zdjęcia z nadchodzącego sezonu.

Pierwsze zdjęcia z drugiego sezonu serialu Fallout

Fallout zabierze widzów drugiego sezonu na rozległe, jałowe tereny pustyni Mojave. Serial jest adaptacją jednej z najbardziej cenionych serii gier wideo w historii.