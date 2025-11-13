Amazon rozdaje kolejne gry za darmo. Polskie Fort Solis wśród nowości Prime Gaming

Amazon Prime Gaming nie zwalnia tempa i udostępnia kolejne darmowe gry dla subskrybentów. Od dzisiaj, w ramach listopadowej oferty, można przypisać do swojego konta aż cztery nowe tytuły, w tym świetnie oceniane Fort Solis oraz odmienione Fallout 76.

Amazon Prime Gaming – nowa pula darmowych gier

Zgodnie z zapowiedziami, do katalogu trafiły: Another World: 20th Anniversary Edition (GOG), kultowa przygodówka z lat 90.; Fallout 76 (Microsoft Store), który po trudnym starcie przeszedł ogromne zmiany i dziś uchodzi za „spektakularny powrót” Bethesdy; Fort Solis (GOG), polski thriller sci-fi z hollywoodzką obsadą; oraz Dark City: Kyiv Collector’s Edition (Amazon Games App), klasyczna gra typu hidden object z klimatycznym tłem Kijowa.