Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon rozdaje kolejne gry za darmo. Polskie Fort Solis wśród nowości Prime Gaming

Mikołaj Berlik
2025/11/13 11:45
0
0

Ponownie rozszerzono listopadową ofertę.

Amazon Prime Gaming nie zwalnia tempa i udostępnia kolejne darmowe gry dla subskrybentów. Od dzisiaj, w ramach listopadowej oferty, można przypisać do swojego konta aż cztery nowe tytuły, w tym świetnie oceniane Fort Solis oraz odmienione Fallout 76.

Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming – nowa pula darmowych gier

Zgodnie z zapowiedziami, do katalogu trafiły: Another World: 20th Anniversary Edition (GOG), kultowa przygodówka z lat 90.; Fallout 76 (Microsoft Store), który po trudnym starcie przeszedł ogromne zmiany i dziś uchodzi za „spektakularny powrót” Bethesdy; Fort Solis (GOG), polski thriller sci-fi z hollywoodzką obsadą; oraz Dark City: Kyiv Collector’s Edition (Amazon Games App), klasyczna gra typu hidden object z klimatycznym tłem Kijowa.

GramTV przedstawia:

To już druga pula darmowych gier w listopadzie – wcześniej gracze mogli odebrać m.in. New Tales from the Borderlands, Gas Station Simulator i Lovecraft’s Untold Stories. Amazon konsekwentnie rozbudowuje ofertę, łącząc klasyki z nowymi tytułami i dbając o różnorodność gatunkową.

Kolejne gry, w tym PlateUp! i Dream Tactics, dołączą do oferty jeszcze w tym miesiącu. Subskrybenci Prime mogą przypisać wszystkie wymienione tytuły do kont do końca listopada. Poniżej dla przypomnienia jeszcze raz zamieszczamy całą listopadową ofertę od Amazona.

Amazon Luna – oferta gier na listopad 2025

  • Już dostępne - New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
  • Już dostępne - Gas Station Simulator (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
  • 13 listopada - Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
  • 13 listopada - Fallout 76 (Microsoft Games Store)
  • 13 listopada - Fort Solis (GOG)
  • 13 listopada - Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
  • 20 listopada - PlateUp! (Epic Games Store)
  • 20 listopada - Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
  • 20 listopada - Dream Tactics (GOG)
  • 26 listopada - Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games Code)
  • 26 listopada - Gunslugs (GOG)

Amazon Luna – nowe gry dostępne w chmurze w listopadzie

  • Już dostępne - Rise of the Tomb Raider
  • Już dostępne - Two Point Hospital
  • Już dostępne - Bus Simulator 21 Next Stop
  • Już dostępne - World War Z

Tagi:

News
Amazon
abonament
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112