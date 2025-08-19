Fallout powraca z 2. sezonem. Amazon pokazał pierwszy trailer na Gamescom Opening Night Live

Adaptacja gier znów pojawi się na ekranach.

Pierwszy zwiastun został zaprezentowany podczas Gamescom Opening Night Live, a premiera nowych odcinków odbędzie się 17 grudnia 2025 roku. Fallout – kontynuacja postapokaliptycznej opowieści Po sukcesie pierwszego sezonu, który zebrał bardzo pozytywne recenzje widzów i krytyków, decyzja o kontynuacji była tylko formalnością. Podczas wydarzenia w Kolonii na scenie pojawili się aktorzy wcielający się w Ellę i Maximusa, którzy wraz z Geoffem Keighleyem podzielili się szczegółami dotyczącymi pracy na planie oraz nadchodzących zmian w swoich bohaterach. W serialu ponownie zobaczymy także Waltona Gogginsa jako Ghula.

W oficjalnym trailerze można było dostrzec wiele nowych lokacji i scen akcji, w tym podróż do New Vegas – miejsca dobrze znanego fanom serii gier. Zapowiedź sugeruje, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi niebezpieczeństwami Pustkowi, a także z własnymi przemianami wewnętrznymi.

Drugi sezon Fallouta zadebiutuje globalnie na platformie Amazon Prime Video 17 grudnia 2025 roku. Produkcja ma szansę ponownie stać się jednym z największych serialowych hitów końcówki roku.