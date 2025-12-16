Zaloguj się lub Zarejestruj

Escape from Tarkov ze spektakularnym wynikiem. Twórcy chwalą się sprzedażą po premierze wersji 1.0

Patrycja Pietrowska
2025/12/16 14:00
0
0

Poznaliśmy wynik sprzedaży Escape from Tarkov po premierze wersji 1.0.

Studio Battlestate Games ujawniło dane sprzedażowe dla swojego flagowego tytułu, Escape from Tarkov. Tytuł ukazał się w ramach wersji 1.0 w połowie listopada bieżącego roku. Jak się okazuje, gra zdecydowanie nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov przekracza milion sprzedanych kopii po premierze 1.0

Deweloperzy przekazali, że od momentu debiutu wersji 1.0 Escape from Tarkov sprzedało się w liczbie miliona kopii. Opublikowanie tej konkretnej liczby pozwala teraz na ugruntowanie wiedzy o skali fenomenu gry od momentu jej pełnej premiery. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta liczba nie obejmuje potencjalnych milionów kopii sprzedanych na przestrzeni niemal dekady, kiedy tytuł znajdował się we wczesnym dostępie.

Tylko w pierwszym miesiącu gracze spędzili łącznie 135 000 000 godzin (czyli 15 410 lat) w regionie Norvinsk. To odpowiednik ponad 200 milionów pełnych rajdów Customs, zakładając, że każdy z nich trwał do ostatniej minuty licznika.

Do tej pory ponad 500 PMC zdołało skutecznie uciec z Tarkowa i dotrzeć do jednego z zakończeń gry. – czytamy we wpisie na platformie X.

Wydanie pełnej wersji 1.0 oznacza zamknięcie pewnego etapu po niemal dziesięciu latach spędzonych w fazach testowych. Po osiągnięciu statusu gotowej gry, zespół deweloperski może teraz skupić się na planowaniu przyszłych projektów. W planach Battlestate Games znajdują się zarówno nowe gry, jak i prace nad popremierowymi dodatkami do Escape from Tarkov. Ponadto, studio myśli o przyszłym wydaniu gry na konsole.

GramTV przedstawia:

Z okazji osiągnięcia tego ważnego kamienia milowego sprzedaży, deweloperzy postanowili nagrodzić społeczność. Udostępnili wszystkim graczom kod promocyjny o treści: ONEMILLIONPLUS. Jest to gest docenienia ogromnej popularności, jaką Escape from Tarkov cieszy się w czasie swojego pełnego debiutu.

Przypomnijmy, że Escape from Tarkov ukazał się w pełnej wersji 15 listopada 2025 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/tarkov-sold-one-million-copies-in-one-month/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

