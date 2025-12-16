Escape from Tarkov ze spektakularnym wynikiem. Twórcy chwalą się sprzedażą po premierze wersji 1.0

Escape from Tarkov przekracza milion sprzedanych kopii po premierze 1.0
Deweloperzy przekazali, że od momentu debiutu wersji 1.0 Escape from Tarkov sprzedało się w liczbie miliona kopii. Opublikowanie tej konkretnej liczby pozwala teraz na ugruntowanie wiedzy o skali fenomenu gry od momentu jej pełnej premiery. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta liczba nie obejmuje potencjalnych milionów kopii sprzedanych na przestrzeni niemal dekady, kiedy tytuł znajdował się we wczesnym dostępie.
Tylko w pierwszym miesiącu gracze spędzili łącznie 135 000 000 godzin (czyli 15 410 lat) w regionie Norvinsk. To odpowiednik ponad 200 milionów pełnych rajdów Customs, zakładając, że każdy z nich trwał do ostatniej minuty licznika.
Do tej pory ponad 500 PMC zdołało skutecznie uciec z Tarkowa i dotrzeć do jednego z zakończeń gry. – czytamy we wpisie na platformie X.
Wydanie pełnej wersji 1.0 oznacza zamknięcie pewnego etapu po niemal dziesięciu latach spędzonych w fazach testowych. Po osiągnięciu statusu gotowej gry, zespół deweloperski może teraz skupić się na planowaniu przyszłych projektów. W planach Battlestate Games znajdują się zarówno nowe gry, jak i prace nad popremierowymi dodatkami do Escape from Tarkov. Ponadto, studio myśli o przyszłym wydaniu gry na konsole.
GramTV przedstawia:
Z okazji osiągnięcia tego ważnego kamienia milowego sprzedaży, deweloperzy postanowili nagrodzić społeczność. Udostępnili wszystkim graczom kod promocyjny o treści: ONEMILLIONPLUS. Jest to gest docenienia ogromnej popularności, jaką Escape from Tarkov cieszy się w czasie swojego pełnego debiutu.
