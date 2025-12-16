Escape from Tarkov ze spektakularnym wynikiem. Twórcy chwalą się sprzedażą po premierze wersji 1.0

Studio Battlestate Games ujawniło dane sprzedażowe dla swojego flagowego tytułu, Escape from Tarkov. Tytuł ukazał się w ramach wersji 1.0 w połowie listopada bieżącego roku. Jak się okazuje, gra zdecydowanie nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy.

Escape from Tarkov przekracza milion sprzedanych kopii po premierze 1.0

Deweloperzy przekazali, że od momentu debiutu wersji 1.0 Escape from Tarkov sprzedało się w liczbie miliona kopii. Opublikowanie tej konkretnej liczby pozwala teraz na ugruntowanie wiedzy o skali fenomenu gry od momentu jej pełnej premiery. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta liczba nie obejmuje potencjalnych milionów kopii sprzedanych na przestrzeni niemal dekady, kiedy tytuł znajdował się we wczesnym dostępie.