Escape from Tarkov nie zwolni po premierze 1.0. Twórcy obiecują 5 lat wsparcia

Escape from Tarkov 1.0 – twórcy obiecują pięć lat wsparcia i nowe DLC
Aby rozwiać te wątpliwości, Nikita Buyanov, szef studia Battlestate Games zorganizował sesję pytań i odpowiedzi podczas targów Tokyo Game Show. W trakcie spotkania z fanami na stoisku Escape from Tarkov na TGS, Buyanov przedstawił zdecydowane stanowisko i złożył obietnice dotyczące rozwoju projektu po tym, jak opuści trwającą ponad osiem lat fazę beta i osiągnie status 1.0. Buyanov potwierdził, że wsparcie dla gry nie zostanie wstrzymane po oficjalnej premierze.
Wręcz przeciwnie, deweloper zapewnia, że sytuacja ulegnie poprawie, a wsparcie stanie się jeszcze silniejszym priorytetem dla Battlestate Games. Buyanov zapowiedział, że po premierze 1.0 do gry będą regularnie trafiać płatne rozszerzenia, a także zupełnie nowe mapy i bardziej intensywne wydarzenia. Ponadto potwierdzono powrót tematycznych aktywności, a w tym zombie, które mają wkrótce pojawić się w Escape from Tarkov, co zbiega się prawdopodobnie z okresem Halloween.
Sezonowe „czyszczenie” postępów i ekwipunku zostanie utrzymane. W ramach rozwoju fabularnego, do gry zostanie dodana nowa historia, która zaoferuje graczom możliwość doświadczenia wielu różnych zakończeń. Szef Battlestate Games obiecał, że gra będzie otrzymywała nowe rozszerzenia i treści w formie DLC przez okres pięciu lat po oficjalnej premierze wersji 1.0.
