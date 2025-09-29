Escape from Tarkov nie zwolni po premierze 1.0. Twórcy obiecują 5 lat wsparcia

Przez pięć lat gracze mogą spodziewać się nowych treści, w tym DLC.

Premiera pełnej wersji Escape from Tarkov zbliża się coraz większymi krokami. Niedawno wokół tytułu pojawiły się kontrowersje związane z decyzją twórców o konieczności ponownego zakupu gry na Steam. Jednym z pytań, które mogło nurtować fanów w kontekście nadchodzącej w listopadzie premiery wersji 1.0, jest dalsze wsparcie dla produkcji.

Escape from Tarkov 1.0 – twórcy obiecują pięć lat wsparcia i nowe DLC

Aby rozwiać te wątpliwości, Nikita Buyanov, szef studia Battlestate Games zorganizował sesję pytań i odpowiedzi podczas targów Tokyo Game Show. W trakcie spotkania z fanami na stoisku Escape from Tarkov na TGS, Buyanov przedstawił zdecydowane stanowisko i złożył obietnice dotyczące rozwoju projektu po tym, jak opuści trwającą ponad osiem lat fazę beta i osiągnie status 1.0. Buyanov potwierdził, że wsparcie dla gry nie zostanie wstrzymane po oficjalnej premierze.