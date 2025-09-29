Zaloguj się lub Zarejestruj

Escape from Tarkov nie zwolni po premierze 1.0. Twórcy obiecują 5 lat wsparcia

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 14:30
0
0

Przez pięć lat gracze mogą spodziewać się nowych treści, w tym DLC.

Premiera pełnej wersji Escape from Tarkov zbliża się coraz większymi krokami. Niedawno wokół tytułu pojawiły się kontrowersje związane z decyzją twórców o konieczności ponownego zakupu gry na Steam. Jednym z pytań, które mogło nurtować fanów w kontekście nadchodzącej w listopadzie premiery wersji 1.0, jest dalsze wsparcie dla produkcji.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov 1.0 – twórcy obiecują pięć lat wsparcia i nowe DLC

Aby rozwiać te wątpliwości, Nikita Buyanov, szef studia Battlestate Games zorganizował sesję pytań i odpowiedzi podczas targów Tokyo Game Show. W trakcie spotkania z fanami na stoisku Escape from Tarkov na TGS, Buyanov przedstawił zdecydowane stanowisko i złożył obietnice dotyczące rozwoju projektu po tym, jak opuści trwającą ponad osiem lat fazę beta i osiągnie status 1.0. Buyanov potwierdził, że wsparcie dla gry nie zostanie wstrzymane po oficjalnej premierze.

Wręcz przeciwnie, deweloper zapewnia, że sytuacja ulegnie poprawie, a wsparcie stanie się jeszcze silniejszym priorytetem dla Battlestate Games. Buyanov zapowiedział, że po premierze 1.0 do gry będą regularnie trafiać płatne rozszerzenia, a także zupełnie nowe mapy i bardziej intensywne wydarzenia. Ponadto potwierdzono powrót tematycznych aktywności, a w tym zombie, które mają wkrótce pojawić się w Escape from Tarkov, co zbiega się prawdopodobnie z okresem Halloween.

GramTV przedstawia:

Sezonowe „czyszczenie” postępów i ekwipunku zostanie utrzymane. W ramach rozwoju fabularnego, do gry zostanie dodana nowa historia, która zaoferuje graczom możliwość doświadczenia wielu różnych zakończeń. Szef Battlestate Games obiecał, że gra będzie otrzymywała nowe rozszerzenia i treści w formie DLC przez okres pięciu lat po oficjalnej premierze wersji 1.0.

Przypomnijmy, że Escape from Tarkov ukaże się w pełnej wersji już 15 listopada 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-dlc-support-new-locations-after-launch/

Tagi:

News
premiera
strzelanka
plany
Escape from Tarkov
Battlestate Games
wsparcie
wersja 1.0
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112