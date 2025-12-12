Deadpool nadciąga. Marvel Rivals dostanie jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci

Deadpool nadciąga do Marvel Rivals. Zagramy nim już 16 stycznia
Deadpool, który jest kolejnym bohaterem dołączającym do stale rosnącego grona postaci, stanie się grywalny już 16 stycznia. Tego samego dnia rozpocznie się również nowy sezon rozgrywek zatytułowany Night at the Museum.
Kinowy zwiastun pokazany na TGA nie tylko zapowiedział przybycie Deadpoola, ale także ujawnił kolejną nową postać: Elsę Bloodstone. Jest bardzo prawdopodobne, że Elsa dołączy do gry zaraz po Deadpoolu, co oznacza, że gracze mogą spodziewać się jej w aktualizacji w środku sezonu. Opierając się na kolejności przedstawionej w trailerze, Elsa Bloodstone powinna trafić do gry prawdopodobnie w lutym. Jej debiut nastąpi po niedawnej premierze wyczekiwanego duetu, czyli Rogue i Gambita.
Choć oficjalne trailery z rozgrywką, które zazwyczaj pojawiają się tuż przed dodaniem bohatera, dopiero zostaną opublikowane, można już spekulować na temat klas nowych postaci. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarówno Deadpool, jak i Elsa Bloodstone, zostaną zaliczeni do klasy Duelists. Deweloperzy z NetEase niedawno wprowadzili nowe postacie do kategorii Vanguard oraz Strategist, czyli do tych klas, które potrzebowały urozmaicenia.
Wybieraj swoich ulubieńców spośród szerokiej gamy kultowych i uwielbianych przez fanów superbohaterów i złoczyńców Marvela. Wśród nich znajdziesz członków Avengersów, Strażników Galaktyki, X-Menów i wielu innych grup z całego multiwersum. W trakcie testów wersji alfa, które odbędą się w maju, gracze zyskają dostęp do ponad kilkunastu grywalnych postaci, w tym tak kultowych jak Czarna Pantera, Spider-Man, Magneto i Magik.
Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.
