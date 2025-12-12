Deadpool nadciąga. Marvel Rivals dostanie jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci

Deadpool, który jest kolejnym bohaterem dołączającym do stale rosnącego grona postaci, stanie się grywalny już 16 stycznia . Tego samego dnia rozpocznie się również nowy sezon rozgrywek zatytułowany Night at the Museum.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami , na The Game Awards 2025 nie zabrakło Marvel Rivals. Potwierdzono, że do świata gry trafi Deadpool, którym zagramy już w następnym miesiącu.

Kinowy zwiastun pokazany na TGA nie tylko zapowiedział przybycie Deadpoola, ale także ujawnił kolejną nową postać: Elsę Bloodstone. Jest bardzo prawdopodobne, że Elsa dołączy do gry zaraz po Deadpoolu, co oznacza, że gracze mogą spodziewać się jej w aktualizacji w środku sezonu. Opierając się na kolejności przedstawionej w trailerze, Elsa Bloodstone powinna trafić do gry prawdopodobnie w lutym. Jej debiut nastąpi po niedawnej premierze wyczekiwanego duetu, czyli Rogue i Gambita.

Choć oficjalne trailery z rozgrywką, które zazwyczaj pojawiają się tuż przed dodaniem bohatera, dopiero zostaną opublikowane, można już spekulować na temat klas nowych postaci. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarówno Deadpool, jak i Elsa Bloodstone, zostaną zaliczeni do klasy Duelists. Deweloperzy z NetEase niedawno wprowadzili nowe postacie do kategorii Vanguard oraz Strategist, czyli do tych klas, które potrzebowały urozmaicenia.

Wybieraj swoich ulubieńców spośród szerokiej gamy kultowych i uwielbianych przez fanów superbohaterów i złoczyńców Marvela. Wśród nich znajdziesz członków Avengersów, Strażników Galaktyki, X-Menów i wielu innych grup z całego multiwersum. W trakcie testów wersji alfa, które odbędą się w maju, gracze zyskają dostęp do ponad kilkunastu grywalnych postaci, w tym tak kultowych jak Czarna Pantera, Spider-Man, Magneto i Magik.

GramTV przedstawia: