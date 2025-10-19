Escape from Tarkov trafi na konsole. Buyanov zdradza plany Battlestate Games

Wielkie wieści dla społeczności Escape from Tarkov – studio Battlestate Games potwierdziło, że ich popularna strzelanka zostanie przeniesiona na konsole. Ta informacja została przekazana przez dyrektora operacyjnego Battlestate, Nikitę Buyanova, podczas filmu podsumowującego obecność studia na Tokyo Game Show 2025.
Escape from Tarkov wychodzi poza PC – twórcy potwierdzają wersję konsolową
Choć wiadomość o konsolowym porcie pojawiła się w materiale niejako przy okazji i Buyanov nie podał żadnych szczegółów, oczekuje się, że tytuł trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, jeśli premiera miałaby nastąpić w najbliższym czasie. Jest to odwrócenie kursu wobec żartobliwego komentarza Buyanova z kwietnia 2025 roku, w którym zasugerował on, że Escape from Tarkov prędzej trafi na Game Boya niż na nowoczesne konsole, co powszechnie zinterpretowano jako odrzucenie możliwości stworzenia takiego portu.
Poza informacją o porcie konsolowym, film z TGS 2025 dostarczył również szczegółów dotyczących planów postpremierowych. Nikita Buyanov ogłosił nazwę pierwszego DLC, który pojawi się po oficjalnym starcie wersji 1.0: będzie to Scav Life. COO Battlestate Games potwierdził jednocześnie, że prace nad tym dodatkiem nie rozpoczną się na pełną skalę przed planowaną premierą wersji 1.0 w listopadzie. Oznacza to, że fani nie powinni spodziewać się premiery dodatku wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku.
Studio ma również dalekosiężne plany dotyczące rozszerzenia całego uniwersum Escape from Tarkov. Buyanov wspominał o pracach nad wieloma nowymi tytułami osadzonymi w tym świecie. Deweloperzy celują w utrzymanie aktywności obecnego Escape from Tarkov przez wiele lat, dlatego też nadchodzące gry mają być raczej spin-offami niż bezpośrednimi kontynuacjami.
