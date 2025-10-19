Escape from Tarkov trafi na konsole. Buyanov zdradza plany Battlestate Games

Wielkie wieści dla społeczności Escape from Tarkov – studio Battlestate Games potwierdziło, że ich popularna strzelanka zostanie przeniesiona na konsole. Ta informacja została przekazana przez dyrektora operacyjnego Battlestate, Nikitę Buyanova, podczas filmu podsumowującego obecność studia na Tokyo Game Show 2025.

Escape from Tarkov wychodzi poza PC – twórcy potwierdzają wersję konsolową

Choć wiadomość o konsolowym porcie pojawiła się w materiale niejako przy okazji i Buyanov nie podał żadnych szczegółów, oczekuje się, że tytuł trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, jeśli premiera miałaby nastąpić w najbliższym czasie. Jest to odwrócenie kursu wobec żartobliwego komentarza Buyanova z kwietnia 2025 roku, w którym zasugerował on, że Escape from Tarkov prędzej trafi na Game Boya niż na nowoczesne konsole, co powszechnie zinterpretowano jako odrzucenie możliwości stworzenia takiego portu.