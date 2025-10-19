Zaloguj się lub Zarejestruj

Escape from Tarkov trafi na konsole. Buyanov zdradza plany Battlestate Games

Patrycja Pietrowska
2025/10/19 09:00
Escape from Tarkov doczeka się wersji konsolowej.

Wielkie wieści dla społeczności Escape from Tarkov – studio Battlestate Games potwierdziło, że ich popularna strzelanka zostanie przeniesiona na konsole. Ta informacja została przekazana przez dyrektora operacyjnego Battlestate, Nikitę Buyanova, podczas filmu podsumowującego obecność studia na Tokyo Game Show 2025.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov wychodzi poza PC – twórcy potwierdzają wersję konsolową

Choć wiadomość o konsolowym porcie pojawiła się w materiale niejako przy okazji i Buyanov nie podał żadnych szczegółów, oczekuje się, że tytuł trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, jeśli premiera miałaby nastąpić w najbliższym czasie. Jest to odwrócenie kursu wobec żartobliwego komentarza Buyanova z kwietnia 2025 roku, w którym zasugerował on, że Escape from Tarkov prędzej trafi na Game Boya niż na nowoczesne konsole, co powszechnie zinterpretowano jako odrzucenie możliwości stworzenia takiego portu.

Obecnie data debiutu konsolowej wersji gry pozostaje nieznana, a studio nie ujawniło żadnego konkretnego okna wydawniczego. Wiadomo natomiast, że wersja 1.0 Escape from Tarkov jest planowana na 15 listopada, i to właśnie wtedy gra ma zadebiutować również na platformie Steam.

GramTV przedstawia:

Poza informacją o porcie konsolowym, film z TGS 2025 dostarczył również szczegółów dotyczących planów postpremierowych. Nikita Buyanov ogłosił nazwę pierwszego DLC, który pojawi się po oficjalnym starcie wersji 1.0: będzie to Scav Life. COO Battlestate Games potwierdził jednocześnie, że prace nad tym dodatkiem nie rozpoczną się na pełną skalę przed planowaną premierą wersji 1.0 w listopadzie. Oznacza to, że fani nie powinni spodziewać się premiery dodatku wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku.

Studio ma również dalekosiężne plany dotyczące rozszerzenia całego uniwersum Escape from Tarkov. Buyanov wspominał o pracach nad wieloma nowymi tytułami osadzonymi w tym świecie. Deweloperzy celują w utrzymanie aktywności obecnego Escape from Tarkov przez wiele lat, dlatego też nadchodzące gry mają być raczej spin-offami niż bezpośrednimi kontynuacjami.

Źródło:https://gamerant.com/escape-from-tarkov-console-version-port-future-post-release-dlc-plans/

News
strzelanka
konsole
plany
Escape from Tarkov
Battlestate Games
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
extraction shooter
Tokyo Game Show 2025
