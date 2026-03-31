Czy Disney przejmie Epic Games? „To naturalny kierunek”

Jeszcze do niedawna sytuacja Epic Games wydawała się w stu procentach stabilna. Niemniej niedawne doniesienia o masowych zwolnieniach zachwiały tym wizerunkiem.

Czy zatem jest to moment, w którym Epic mógłby przejść w inne ręce? I czyje ręce miałyby to być?

Czy kadra kierownicza Disneya chce przejąć Epic Games?

Swoją teorię na ten temat ma dziennikarz Alex Heath, który był ostatnio gościem podcastu The Town. Ujawnił on, iż “wie na pewno”, że kadra kierownicza wyższego szczebla w The Walt Disney Company chciałaby kupić Epic Games. Niemniej włodarze mają czekać z tymi planami na tzw. odpowiedni moment. Problemem jest też fakt, że część dyrektorów Disneya sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, uważając go za zły pomysł.