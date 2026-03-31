Czy Disney przejmie Epic Games? „To naturalny kierunek”

Jeszcze do niedawna sytuacja Epic Games wydawała się w stu procentach stabilna. Niemniej niedawne doniesienia o masowych zwolnieniach zachwiały tym wizerunkiem.
Czy zatem jest to moment, w którym Epic mógłby przejść w inne ręce? I czyje ręce miałyby to być?
Czy kadra kierownicza Disneya chce przejąć Epic Games?
Swoją teorię na ten temat ma dziennikarz Alex Heath, który był ostatnio gościem podcastu The Town. Ujawnił on, iż “wie na pewno”, że kadra kierownicza wyższego szczebla w The Walt Disney Company chciałaby kupić Epic Games. Niemniej włodarze mają czekać z tymi planami na tzw. odpowiedni moment. Problemem jest też fakt, że część dyrektorów Disneya sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, uważając go za zły pomysł.
Myślę, że jeśli Epic kiedykolwiek zostałby sprzedany i przestał być niezależną firmą, Disney byłby dla niego najbardziej naturalnym domem z wielu powodów – stwierdził Heath.
Temat podchwycił również Kevin Mayer, były dyrektor TikToka, ale również i Disneya, który obecnie pracuje w Candle Media. W rozmowie z CNBC odniósł się on do osoby nowego dyrektora generalnego The Walt Disney Company, Josha D’Amaro. Według niego D’Amaro musi podjąć “odważne kroki”, a jednym z nich mogłoby być poszerzenie obecności firmy w segmencie gier. Tym bardziej że sam nowy CEO jest wielkim fanem gier wideo, a w przeszłości wspierał wartą 1,5 miliarda dolarów inwestycję w Epic Games związaną z projektem obejmującym grę Fortnite.
Uważam, że Epic lub inne aktywa z rynku gier wideo byłyby świetnym uzupełnieniem bazy aktywów The Walt Disney Company – podsumował Mayer.