Czy Disney przejmie Epic Games? „To naturalny kierunek”

Maciej Petryszyn
2026/03/31 13:00
Jeszcze do niedawna sytuacja Epic Games wydawała się w stu procentach stabilna. Niemniej niedawne doniesienia o masowych zwolnieniach zachwiały tym wizerunkiem.

Czy zatem jest to moment, w którym Epic mógłby przejść w inne ręce? I czyje ręce miałyby to być?

Disney i Epic Games
Czy kadra kierownicza Disneya chce przejąć Epic Games?

Swoją teorię na ten temat ma dziennikarz Alex Heath, który był ostatnio gościem podcastu The Town. Ujawnił on, iż “wie na pewno”, że kadra kierownicza wyższego szczebla w The Walt Disney Company chciałaby kupić Epic Games. Niemniej włodarze mają czekać z tymi planami na tzw. odpowiedni moment. Problemem jest też fakt, że część dyrektorów Disneya sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, uważając go za zły pomysł.

Myślę, że jeśli Epic kiedykolwiek zostałby sprzedany i przestał być niezależną firmą, Disney byłby dla niego najbardziej naturalnym domem z wielu powodów – stwierdził Heath.

Temat podchwycił również Kevin Mayer, były dyrektor TikToka, ale również i Disneya, który obecnie pracuje w Candle Media. W rozmowie z CNBC odniósł się on do osoby nowego dyrektora generalnego The Walt Disney Company, Josha D’Amaro. Według niego D’Amaro musi podjąć “odważne kroki”, a jednym z nich mogłoby być poszerzenie obecności firmy w segmencie gier. Tym bardziej że sam nowy CEO jest wielkim fanem gier wideo, a w przeszłości wspierał wartą 1,5 miliarda dolarów inwestycję w Epic Games związaną z projektem obejmującym grę Fortnite.

Uważam, że Epic lub inne aktywa z rynku gier wideo byłyby świetnym uzupełnieniem bazy aktywów The Walt Disney Company – podsumował Mayer.

Sam Epic niedawno zwolnił ponad 1 tysiąc osób, w tym człowieka walczącego z nowotworem mózgu w stanie terminalnym. Decyzja o redukcji etatów tłumaczona była spadkiem zaangażowania społeczności Fortnite’a, przez który firma rzekomo wydawała więcej niż zarabia. Może to więc być dobry moment, by ewentualnie spróbować przejąć stery od Tima Sweeneya. Sam Disney już w przeszłości łączony był z potencjalnymi przejęciami w branży, a w 2023 roku mówiło się nawet o zainteresowaniu zakupem Electronic Arts. Ostatecznie 2 lata później EA faktycznie rozpoczęło proces zmiany właścicielskiej i za 55 miliardów dolarów trafić w ręce saudyjskiego konsorcjum.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/disney-should-buy-fortnite-and-epic-games-former-exec-says/1100-6539085/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 13:55
Thadrion napisał:

ja pi*****ę....

Miałem zamiar napisać to samo, ale dodać jeszcze "k***a mać".

Nie rozumiem, po prostu NIE RO-ZU-MIEM jak ten debilny korpościek ma aż tyle pieniędzy, produkująć jednocześnie ścierwa.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 13:49

ja pi*****ę....

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:16

Ja pierdziele, te firmy nic nie robią tylko kupują? Czy naprawdę jedyną funkcją dycydentów w tych firmach jest decyzja "co następnego kupimy"?




