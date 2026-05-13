Cyberpunkowe Gotham i system Nemesis. Batman Beyond od Rocksteady brzmiał jak marzenie

Wydane 2 lata temu Suicide Squad: Kill the Justice League było kompletną klapą. Do tego stopnia, że po zaledwie 11 miesiącach zakończono wsparcie tej produkcji.

Batman Beyond od Rocksteady jedynie plotką

Po takiej wpadce liczono, iż brytyjskie studio wróci do tego, co wychodziło jej najlepiej. Czyli do opowiadania historii dla jednego gracza w uniwersum Batmana. Gdyby więc w sieci nagle pojawiły się screeny z rzekomo powstającego Batman Beyond (u nas znanego jako Batman Początek), serca fanów zabiły mocniej. Tym bardziej że plotka opierała się nie tylko na samych grafikach z 4chana, ale też na pewnych “obietnicach”. Mówiło się, że projekt ma być kontynuacją opowieści z Batman: Arkham Knight, ale, co oczywiste, znacząco przesuwającym linię czasu, czynią protagonistą Terry’ego McGinnisa. Ale to jeszcze nie wszystko!