Cyberpunkowe Gotham i system Nemesis. Batman Beyond od Rocksteady brzmiał jak marzenie

Po stworzeniu trzech fantastycznie przyjętych produkcji z uniwersum Batman Arkham Rocksteady Studios porwało się na stworzenie gry usługi. Niestety.
Wydane 2 lata temu Suicide Squad: Kill the Justice League było kompletną klapą. Do tego stopnia, że po zaledwie 11 miesiącach zakończono wsparcie tej produkcji.
Batman Beyond od Rocksteady jedynie plotką
Po takiej wpadce liczono, iż brytyjskie studio wróci do tego, co wychodziło jej najlepiej. Czyli do opowiadania historii dla jednego gracza w uniwersum Batmana. Gdyby więc w sieci nagle pojawiły się screeny z rzekomo powstającego Batman Beyond (u nas znanego jako Batman Początek), serca fanów zabiły mocniej. Tym bardziej że plotka opierała się nie tylko na samych grafikach z 4chana, ale też na pewnych “obietnicach”. Mówiło się, że projekt ma być kontynuacją opowieści z Batman: Arkham Knight, ale, co oczywiste, znacząco przesuwającym linię czasu, czynią protagonistą Terry’ego McGinnisa. Ale to jeszcze nie wszystko!
Mówiło się, że do prac nad growym Batman Beyond przystąpił Paul Dini, czyli prawdziwy weteran opowieści o Człowieku Nietoperzu, który współpracował z Rocksteady już przy okazji Batman: Arkham Asylum i Batman: Arkham City. Jakby tego było mało, gra miała wykorzystywać znany dotychczas tylko z serii Middle-Earth system Nemesis, a samo Gotham miało być mocno inspirowane Night City z Cyberpunka 2077. W ramach rozgrywki mieliśmy dostać możliwość personalizacji naszego kostiumu i poruszania się motocyklem, a całość, jako luźna adaptacja animowanego oryginału, miała być skupiona wokół Dereka Powersa, znanego również jako Blight.
GramTV przedstawia:
Na papierze wygląda to naprawdę obiecująco i aż chciałoby się zagrać. Kłopot w tym, że zarówno screeny, jak i sam opis są całkowicie fałszywe. Ogłosił to dziennikarz Bloomberga, Jason Schreier, potwierdzając tym samym głosy sceptyków. Sygnałów, że coś nie gra, było sporo, ale jednocześnie fani są tak wyposzczeni, że wielu zwyczajnie je zignorowało. Dodatkowo przecież już wcześniej plotkowało się, że Rocksteady po porzuceniu Suicide Squad: Kill the Justice League rozpoczęło nowy projekt związany z Batmanem, na którego temat jednak nic na razie nie wiemy.