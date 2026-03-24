Epic masowo tnie etaty. Ponad 1000 osób traci pracę

W swoim oświadczeniu Sweeney stwierdził:

Dzisiaj zwalniamy ponad 1000 pracowników Epic. Przykro mi, że znów znaleźliśmy się w tym miejscu. Spadek zaangażowania w Fortnite, który rozpoczął się w 2025 roku, oznacza, że wydajemy znacznie więcej, niż zarabiamy, i musimy dokonać poważnych cięć, aby utrzymać finansowanie firmy. Te zwolnienia, wraz ze zidentyfikowanymi oszczędnościami rzędu ponad 500 milionów dolarów w obszarach kontraktowania, marketingu i likwidacji niektórych otwartych stanowisk, stawiają nas w stabilniejszej pozycji.

Niektóre z wyzwań, przed którymi stoimy, dotyczą całej branży: wolniejszy wzrost, mniejsze wydatki i trudniejsza ekonomia kosztów; obecna generacja konsol sprzedaje się gorzej niż poprzednia; gry konkurują o czas z innymi, coraz bardziej angażującymi formami rozrywki.

Inne wyzwania są specyficzne dla Epic. Mimo że Fortnite pozostaje jedną z najbardziej udanych gier na świecie, mieliśmy trudności z dostarczaniem „magii Fortnite” w każdym sezonie; jesteśmy dopiero na wczesnym etapie powrotu na urządzenia mobilne i optymalizacji gry dla miliardów smartfonów na świecie; a będąc branżową awangardą, przyjęliśmy wiele ciosów w walce, która jest dopiero na wczesnym etapie przynoszenia korzyści nam i wszystkim deweloperom.

Skoro to teraz głośny temat, zaznaczę, że zwolnienia nie są związane z AI. W stopniu, w jakim poprawia ona produktywność, chcemy mieć tak wielu świetnych deweloperów tworzących genialne treści i technologie, jak to tylko możliwe.