Nowe darmowe gry w Epic Games Store. Wśród tajemniczych prezentów otrzymamy wielki hit?

W Epic Games Store startuje Mega Wyprzedaż 2026 i tradycyjnie sklep nie ujawnił nowych darmowych gier, które rozda w czasie trwania promocji. Obecnie nie wiadomo więc, na jakie tytuły mogą liczyć gracze, ale sądząc po ubiegłorocznych darmówkach rozdawanych podczas Mega Wyprzedaży, użytkownicy mogą szykować się na naprawdę dobre tytuły. W ubiegłym roku, podczas trwania promocji, Epic Games Store rozdał takie produkcje, jak Dead Island 2, Sifu, premierowe Deliver At All Costs, Tiny Tina's Wonderlands oraz Deathloop. Możemy więc trzymać kciuki, aby już dzisiaj o godzinie 17:00 do odebrania pojawiły się również docenione i głośne tytuły. Do tego czasu gracze mają czas, aby odebrać darmowe prezenty z ubiegłego tygodnia. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Arranger: A Role-Puzzling Adventure oraz Trash Goblin.