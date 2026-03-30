Ogromna burza wokół Epic Games. Pracownik z terminalnym rakiem bez ubezpieczenia, firma reaguje

Kilka dni temu Epic Games niespodziewanie ogłosiło masowe zwolnienia. I to naprawdę masowe, bo swoje stanowiska straciło ponad 1 tysiąc osób.

Ale zacznijmy od samych zwolnień. Epic dopiero co po wielu latach prawnych batalii zawarł ugodę z Google , dzięki której Fortnite powrócił do Sklepu Play. Mimo tego ogromnego sukcesu, bo treść ugody ewidentnie była bardziej na rękę firmie Tima Sweeneya, doszło do redukcji etatów . Gigant z Karoliny Północnej argumentował je spadkiem zaangażowania społeczności, przez które firma miała rzekomo wydawać więcej niż zarabia. Wobec tego uznano, iż potrzebne jest mocne ograniczenie liczby pracowników. O kazuje się jednak, że jednym ze zwolnionych był programista tocząca obecnie walkę z nieuleczalną śmiertelną chorobą, czyli nowotworem mózgu w stanie terminalnym .

Osób z różnych działów. Niemniej jedna historia w tej sytuacji wydaje się szczególnie oburzająca .

O wszystkim w mediach społecznościowych napisała żona byłego już pracownika Epic Games. Jenni Griffin ujawniła, że jej mąż Michael Prinke, był dotychczas programistą, ale znalazł się wśród tych, którym podziękowano za współpracę. Dopóki Prinke był zatrudniony przez Epic, posiadał w ramach pakietu świadczeń ubezpieczenie na życie. Gdy jednak zwolniono go, rzeczone ubezpieczenie wygasło, bo w przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego nie pozostaje ono w mocy przez kolejne pół roku. Jakby tego było mało, firmy ubezpieczeniowe nie wyrażają zgodę na ponowne ubezpieczenie, gdyż według nich z uwagi na obecność “wcześniej istniejącego schorzenia” nie kwalifikuje się on do nowej tego typu umowy.

W swoim poście Griffin opisała trudną sytuację, w jakiej znalazła się jej rodzina: