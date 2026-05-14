Far Cry 7 coraz bliżej? Insider wskazuje Alaskę i pokaz jeszcze w tym roku

Maciej Petryszyn
2026/05/14 13:45
Od premiery ostatniej odsłony serii Far Cry minęło 5 lat. Nigdy dotąd fani ubisoftowego podejścia do FPS-ów nie musieli mierzyć się z tak długą przerwą.

Coraz więcej wskazuje jednak, że przerwa ta dobiega końca. A Far Cry 7 wreszcie nadejdzie.

Far Cry 7
O Far Cry 7 usłyszymy już w tym roku?

Tym razem informacjami w tej kwestii podzielił się użytkownik AgaiinTx, który w przeszłości ujawniał już rzeczy związane z przyszłymi projektami Ubisoftu. Jak podaje, Far Cry 7 miałby być zaprezentowany jeszcze w tym roku. Twórcy są podobno coraz bliżej momentu, w którym będą w stanie rozpocząć oficjalną komunikację. Niemniej na premierę w przeciągu najbliższych 7 miesięcy nie ma raczej co liczyć. Jest ona bardzo mało prawdopodobna, ponieważ deweloperzy wciąż mają zajmować się kwestiami dotyczącymi jakości. Bardziej realistycznym terminem w kwestii wypuszczenia gry na rynek jest rok 2027.

Jednocześnie wspomniany insider potwierdza, iż akcja siódmego Far Crya miałaby dziać się na Alasce. Informacje na ten temat pojawiały się już pod koniec 2024 roku, wygląda więc na to, że w tym elemencie nic się nie zmieniło. Co jednak ciekawe, AgaiinTx odniósł się do wcześniejszych plotek o większym nacisku na zabawę wieloosobową. Otóż według niego w Far Cry 7 miałyby znaleźć się elementy extraction shooterów na podobieństwo Arc Raiders czy też Marathonu. Niedawno natomiast jeden z wycieków dał do zrozumienia, iż w grze pojawić się może kontrowersyjna mechanika, stojąca w sprzeczności z nieograniczoną dotychczas niczym eksploracją.

Seria Far Cry została zapoczątkowana jeszcze w 2004 roku za sprawą pierwszej odsłony, którą stworzyło studio Crytek. Potem odpowiedzialność za cykl przejął Ubisoft Montreal, z kolei wydane pod koniec 2021 roku Far Cry 6 to już twór Ubisoft Toronto. To jak dotychczas ostatnia produkcja spod tego szyldu, która trafiła na rynek, została ona jednak oceniona gorzej od poprzedników.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/far-cry-7-reveal-ubisoft-rumor/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

