Far Cry 7 coraz bliżej? Insider wskazuje Alaskę i pokaz jeszcze w tym roku

Jednocześnie wspomniany insider potwierdza, iż akcja siódmego Far Crya miałaby dziać się na Alasce. Informacje na ten temat pojawiały się już pod koniec 2024 roku, wygląda więc na to, że w tym elemencie nic się nie zmieniło. Co jednak ciekawe, AgaiinTx odniósł się do wcześniejszych plotek o większym nacisku na zabawę wieloosobową. Otóż według niego w Far Cry 7 miałyby znaleźć się elementy extraction shooterów na podobieństwo Arc Raiders czy też Marathonu. Niedawno natomiast jeden z wycieków dał do zrozumienia, iż w grze pojawić się może kontrowersyjna mechanika, stojąca w sprzeczności z nieograniczoną dotychczas niczym eksploracją.

Seria Far Cry została zapoczątkowana jeszcze w 2004 roku za sprawą pierwszej odsłony, którą stworzyło studio Crytek. Potem odpowiedzialność za cykl przejął Ubisoft Montreal, z kolei wydane pod koniec 2021 roku Far Cry 6 to już twór Ubisoft Toronto. To jak dotychczas ostatnia produkcja spod tego szyldu, która trafiła na rynek, została ona jednak oceniona gorzej od poprzedników.