Embracer ujawnił raport o sprzedaży gier. Dwa tytuły odniosły niespodziewany sukces komercyjny

Sukcesem okazał się również Lightyear Frontier , a tytuł spisał się zgodnie z oczekiwaniami Embracera . Lightyear Frontier to spokojna przygoda rolnicza w otwartym świecie, dostępna we wczesnym dostępie. Gra ma obecnie bardzo pozytywne recenzje na platformie Steam.

Jednak żeby nie było tak słodko, trzeba przytoczyć przykład kolekcji Star Wars: Battlefront Classic Collection, która miała poważne problemy w momencie premiery i w zasadzie do tej pory gracze pecetowi nie są zadowoleni z jej stanu. Kolekcja ma w większości negatywne recenzje na Steamie, w których gracze dają upust swojemu niezadowoleniu. Jednak w tym wypadku Embracer stwierdził, że ta gra wypadła zgodnie z oczekiwaniami.

Bez wątpienia największym rozczarowaniem dla swojego nowego właściciela okazały się Alone in the Dark Remake i Outcast: A New Beginning. Choć obie gry mają pozytywne recenzje na Steamie, to oczekiwania Embracera wobec tych dwóch znanych marek były dużo większe. Z biznesowego punktu widzenia okazały się porażkami. Z pewnością Outcastowi zaszkodził fatalny start, w trakcie którego twórcy gry borykali się z licznymi problemami technicznymi, które skutecznie zniechęciły fanów.

Podsumowując, można dość łatwo przewidzieć, że Alone in the Dark oraz Outcast nie będą tytułami, na które Embracer postawi w najbliższej przyszłości.