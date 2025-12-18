Steam Replay 2025 pokazuje wyraźny trend. Nowe gry to tylko ułamek czasu graczy

Tegoroczny Steam Replay jest już dostępny i – choć skupia się głównie na indywidualnych statystykach kont – ujawnia kilka istotnych trendów dotyczących całej platformy. Najbardziej rzuca się w oczy niski udział gier wydanych w 2025 roku w całkowitym czasie rozgrywki.

Steam Replay 2025 – w co naprawdę grają użytkownicy Steama?

Z danych Valve wynika, że tylko 14 procent całkowitego czasu gry na Steamie przypadło na tytuły wydane w 2025 roku. Znacznie większą część zajmują produkcje starsze – 44 procent czasu spędzono przy grach z ostatnich 1–7 lat, a aż 40 procent przy tytułach mających co najmniej osiem lat.