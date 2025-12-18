Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Replay 2025 pokazuje wyraźny trend. Nowe gry to tylko ułamek czasu graczy

Mikołaj Berlik
2025/12/18 10:00
0
0

Statystyki Valve potwierdzają, że użytkownicy Steama najchętniej wracają do starszych tytułów.

Tegoroczny Steam Replay jest już dostępny i – choć skupia się głównie na indywidualnych statystykach kont – ujawnia kilka istotnych trendów dotyczących całej platformy. Najbardziej rzuca się w oczy niski udział gier wydanych w 2025 roku w całkowitym czasie rozgrywki.

Steam Replay 2025
Steam Replay 2025

Steam Replay 2025 – w co naprawdę grają użytkownicy Steama?

Z danych Valve wynika, że tylko 14 procent całkowitego czasu gry na Steamie przypadło na tytuły wydane w 2025 roku. Znacznie większą część zajmują produkcje starsze – 44 procent czasu spędzono przy grach z ostatnich 1–7 lat, a aż 40 procent przy tytułach mających co najmniej osiem lat.

GramTV przedstawia:

Statystyki uzupełniają inne liczby. Mediana liczby nowych gier uruchomionych przez użytkownika w 2025 roku wyniosła zaledwie cztery, co sugeruje, że większość graczy koncentruje się na niewielkiej liczbie sprawdzonych produkcji. Mediana zdobytych osiągnięć to 11, a najdłuższa seria kolejnych dni grania zatrzymywała się najczęściej na sześciu dniach.

Valve tradycyjnie zapowiedziało także publikację pełniejszego raportu dotyczącego Steama w 2025 roku, który ma obejmować m.in. dane o Steam Decku, schematach sterowania oraz popularności poszczególnych tytułów. Wzorem ubiegłych lat firma powinna również udostępnić listę najlepiej sprzedających się gier, na której – obok nowości – ponownie mogą pojawić się starsze hity pokroju Baldur’s Gate 3 czy Elden Ring.

Źródło:https://gamingbolt.com/steam-replay-reveals-only-14-percent-of-play-time-this-year-were-on-games-released-in-2025

Tagi:

News
PC
Steam
Valve
podsumowanie
podsumowanie roku
2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112