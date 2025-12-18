Zaloguj się lub Zarejestruj

Half-Life 3 znów daje znak życia. Ślady projektu znalezione w aktualizacji DOTA 2

Mikołaj Berlik
2025/12/18 13:30
0
0

Fani serii Half-Life po raz kolejny dostali powód do spekulacji.

Fani serii Half-Life po raz kolejny dostali powód do spekulacji. W plikach najnowszej aktualizacji DOTA 2 odkryto linijki kodu powiązane z tajemniczym projektem Valve. Źródłem zamieszania stała się aktualizacja DOTA 2, w której odnaleziono odniesienia do projektu o nazwie kodowej „HLX”. Społeczność od dawna łączy to oznaczenie z kolejną odsłoną Half-Life, a nowe znaleziska sugerują, że prace nad grą wciąż trwają.

Half-Life 3
Half-Life 3

Half-Life 3 – co zdradza kod DOTA 2?

O odkryciu poinformował Tyler McVicker, znany insider i komentator działań Valve, który od lat analizuje aktualizacje i pliki gier studia. Choć sam ironicznie zaznaczył, że „taka gra przecież nie istnieje”, w udostępnionych materiałach znalazły się konkretne odniesienia do systemów i funkcji rozwijanych w ramach projektu HLX.

Po publikacji informacji społeczność graczy szybko potwierdziła autentyczność znalezisk, samodzielnie analizując pliki aktualizacji. Nowe linijki kodu mają wskazywać na dalszy rozwój elementów silnika oraz mechanik, co podważa tezę o anulowaniu projektu. To kolejny przypadek, w którym Valve – celowo lub nie – pozostawia ślady swoich wewnętrznych prac w aktualizacjach istniejących gier.

DOTA 2 od lat pełni rolę swoistego poligonu testowego dla silnika Source 2, co już wcześniej prowadziło do podobnych wycieków. Dla fanów czekających na Half-Life 3 to sygnał, że mimo braku oficjalnych zapowiedzi i marketingowej ciszy, projekt może być realnie rozwijany w strukturach Valve.

