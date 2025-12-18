Half-Life 3 znów daje znak życia. Ślady projektu znalezione w aktualizacji DOTA 2

Fani serii Half-Life po raz kolejny dostali powód do spekulacji. W plikach najnowszej aktualizacji DOTA 2 odkryto linijki kodu powiązane z tajemniczym projektem Valve. Źródłem zamieszania stała się aktualizacja DOTA 2, w której odnaleziono odniesienia do projektu o nazwie kodowej „HLX”. Społeczność od dawna łączy to oznaczenie z kolejną odsłoną Half-Life, a nowe znaleziska sugerują, że prace nad grą wciąż trwają.

Half-Life 3 – co zdradza kod DOTA 2?

O odkryciu poinformował Tyler McVicker, znany insider i komentator działań Valve, który od lat analizuje aktualizacje i pliki gier studia. Choć sam ironicznie zaznaczył, że „taka gra przecież nie istnieje”, w udostępnionych materiałach znalazły się konkretne odniesienia do systemów i funkcji rozwijanych w ramach projektu HLX.

