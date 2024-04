Złote dziecko w świątyni zła, czyli jaki właściwie jest Embracer Group?

Szwedzki gigant ostatnio jest symbolem wszystkiego co złe w branży. Może jednak koniec restrukturyzacji odmieni sytuację.

Wielka restrukturyzacja Embracer Group dobiegła końca. Ofiary? 1400 zwolnionych pracowników, trzy zamknięte studia i dwa ogromne sprzedane dużo poniżej ceny zakupu. Zarządzający szwedzkim kolosem Lars Wingefors oficjalnie ogłosił, że na tym koniec (nie licząc ostatnio ogłoszonego podziału na trzy spółki). Jego grupa nadal jest duża, ale też zmniejszyła się wystarczająco, aby wrócić na właściwe tory i dalej się rozwijać. Ostatnie ruchy znacząco zmniejszyły nakłady inwestycyjne, które doprowadziły między innymi do zbyt niskiego poziomu cash flow (przepływy pieniężne). Obecnie Embracer dysponuje 111 wewnętrznymi zespołami i 12 tysiącami pracowników. Wydaje się, że dołek mamy za sobą. To też moment na refleksję i opinie tych, którzy w grupie już nie funkcjonują, ale mają dużo do powiedzenia. Między innymi o tym czy Embracer faktycznie jest branżową świątynią zła.

Niedawno na łamach GamesIndustry.biz pojawił się bardzo ciekawy wywiad z Matthew Karchem, który stoi na czele Beacon Interactive, spółki która wykupiła Saber Interactive z rąk Embracer Group. Wcześniej był on członkiem zarządu szwedzkiej grupy. Można więc powiedzieć, że wie o niej bardzo dużo, a teraz, już po opuszczeniu struktur holdingu, nie musi się gryźć w język. W rozmowie opowiadał między innymi o niedawno zakończonym GDC, na którym klasycznie zebrała się cała growa branża. Karch przyznał, że otrzymał wiele gratulacji za opuszczenie “złego Embracera”. Jak widać taką opinię podzielają nie tylko gracze, ale też sami pracownicy branży, którzy niewątpliwie wiedzą więcej. Szef Saber Interactive przyznaje jednak, że w rzeczywistości zarządzający Embracerem to… najmilsi ludzie jakich kiedykolwiek poznacie. W jego wypowiedziach da się wyczuć bardzo dużo kurtuazji, która jest zrozumiała. Nie brakuje jednak wartościowego wyjaśnienia wielu procesów, które zachodziły w spółce. Niedawno mogliście przeczytać analizę od strony liczb i finansów. Teraz czas na aspekt ludzki. Tym bardziej, że jak w soczewce pokazuje jaka jest bieżąca kondycja branży gier wideo.

Lars Wingefors – winny czy ofiara?

Matthew Karch w wywiadzie bierze w obronę Larsa Wingeforsa, prezesa Embracer Group, robiąc przy okazji z niego ofiarę licznych, często nieuzasadnionych ataków. Ile w tym prawdy pewnie się nie dowiemy. Spójrzmy jednak co mówi szef Saber Interactive.