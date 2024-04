Embracer chce zadbać o jakość gier i wstrzymuje kolejne przejęcia. Skończyła się kasa na zakupy

Przez ostatnich kilka lat przywykliśmy, że Embracer masowo skupuje znane marki gamingowe, deweloperów i inne rodzaje aktywów. Jednak w zeszłym roku nastąpił kryzys i machina zatrzymała się. Zabrakło pieniędzy i konieczne było wdrożenie programu restrukturyzacyjnego, za którym przewaliła się faja zwolnień, zamykaniem kolejnych studiów, anulowanymi projektami, a nawet odsprzedażą posiadanych marek.

Embracer – skoczyły się pieniądze na zakupy. Gry muszą zacząć zarabiać

Kilka dni temu usłyszeliśmy, że Embracer sprzedał twórców Borderlands, studio Gearbox. To najwyraźniej spowodowało niepokój inwestorów, którzy wezwali Larsa Wingeforsa do wyjaśnień. Podczas spotkania przekazał informację, że restrukturyzacja dobiegła już końca, a zapytany o wznowienie zakupów, stwierdził, że jeszcze nie czas na to. Priorytetem ma być dalsze usprawnianie działania organizacji oraz przede wszystkim produkcja gier wysokiej jakości.