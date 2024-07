Wysyłanie deweloperów po odbiór nagród za Baldur’s Gate 3 zakłócało pracę w Larian Studios

Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia ogromny sukces dla Larian Studios. Produkcja nie tylko świetnie się sprzedała, ale i zgarnęła masę wyróżnień, w tym statuetkę gry roku na The Game Awards 2023 czy kilka nagród w różnych kategoriach na The 2023 Golden Joystick Awards. Okazuje się, że na pewnym etapie odbieranie kolejnych statuetek utrudniało pracę w Larian Studios, do czego odniósł się niedawno Swen Vincke.

Baldur’s Gate 3 zgarnęło masę statuetek, jednak wpłynęło to na pracę w studio odpowiedzialnym za grę

Jak przekazuje portal GamesRadar+, w ostatniej rozmowie Swena Vincke z magazynem Edge poruszony został temat liczby nagród, które przyznawane były grze Baldur’s Gate 3 w 2023 roku. Choć Larian Studios doceniało wyróżnienia, masa nagród przyznawanych Baldur’s Gate 3 okazała się w pewien sposób problematyczna dla twórców. Na gale rozdania statuetek trzeba było bowiem wysyłać delegacje, które osobiście przyjmą nagrodę, co według Swena Vincke „wpływało na prace deweloperskie”.