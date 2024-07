Powtórka scenariusza z Hollywood? Aktorzy związani z producentami gier rozpoczynają strajk przeciwko zastępowaniu ich przez sztuczną inteligencję

Strajk rozpoczyna się 26 lipca i obejmie firmy Interactive Media Agreement: Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. i WB Games Inc. Są to zewnętrzne firmy zajmujące się nagraniami wideo oraz dubbingów dla studiów takich jak: Ubisoft, Valve i Bethesda. Dotknie także EA, Activision i Insomniac.

Zrzeszenie producentów nie pozostaje nieme i również wydało oświadczenie, w którym podkreśla rozczarowanie zerwanymi negocjacjami, mogącymi wkrótce zaowocować konkretnymi rozstrzygnięciami.

Jesteśmy rozczarowani, że związek zdecydował się odstąpić, gdy jesteśmy tak blisko porozumienia, i pozostajemy gotowi na wznowienie negocjacji. Znaleźliśmy już wspólną płaszczyznę porozumienia w sprawie 24 z 25 propozycji, w tym historycznych podwyżek płac i dodatkowych postanowień dotyczących bezpieczeństwa. Nasza oferta bezpośrednio odpowiada na obawy SAG-AFTRA i znacznie rozszerza zabezpieczenie przed sztuczną inteligencją, które obejmuje wymóg zgody i godziwego wynagrodzenia dla wszystkich wykonawców.

Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu 2023 r. członkowie SAG-AFTRA głosowali niemal jednogłośnie za zezwoleniem na strajk w branży gier wideo, gdyby zaszła taka potrzeba. I cóż, wydaje się, że związek najwyraźniej uważa, że sytuacja wymaga zdecydowanych posunięć.