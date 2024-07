Paradox podlicza straty i nie jest dobrze. Life by You było kosztowną pomyłką

Głównym powodem strat jest anulowane Life by You. Gra miała konkurować z The Sims, a jej rozwój pochłoną ogromne pieniądze. Prezes firmy przyznaje się do błędów.

Szwedzki wydawca i twórca gier, Paradox Interactive jest znany ze swoichwielkich gier strategicznych, takich jak choćby Europa Universalis, Crusader Kings i Hearts of Iron. Spółka ma jednak obecnie problemy ze swoją strategią ekonomiczną. Przechodzą przez dość burzliwy okres, a kilka rozczarowujących projektów, znacząco wpłynęło na finanse firmy. Life by You było kosztowną pomyłką Paradoxu Jak wynika z najnowszego sprawozdania finansowego firma odnotowała dramatyczny, bo aż 90% spadek zysku operacyjnego. Z zysku w wysokości 293 mln koron szwedzkich w drugim kwartale 2023 r. spadł on obecnie do zaledwie 37 mln koron w porównywalnym okresie 2024 r. Jest to głównie spowodowane odpisami na anulowaną grę Life by You i powiązanymi pracami deweloperskimi. Jak do tej pory ten projekt kosztował Paradox około 208 milionów koron.

Choć Paradox w dalszym ciągu utrzymuje zyski, to jest to przede wszystkim zasługą uznanych tytułów, takich jak Crusader Kings 3, Victoria 3 i Hearts of Iron 4.

Zamykamy drugi kwartał roku z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony nasza podstawowa działalność radziła sobie bardzo dobrze, ale z drugiej strony podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu premiery Life by You, ponieważ gra nie byłaby w stanie spełnić naszych oczekiwań. – napisał w komentarzu do sprawozdania dyrektor generalny Fredrik Wester. Twierdzi on również, że w ostatnich latach firma popełniła błędy przy kilku ryzykownych projektach: „Jest oczywiste, że w kilku projektach, zwłaszcza poza naszym rdzeniem, podjęliśmy błędne decyzje i to musi się zmienić”. Wygląda więc na to, że Paradox odejdzie od ryzykownych projektów i zamiast tego skupi się na pewniakach, takich jak choćby Europa Universalis 5.



