Embracer Group - wielki kryzys megalomańskiego projektu

W biznesie są różne strategie budowania firmy. Jedną z nich, niezwykle ryzykowną i agresywną, są masowe przejęcia. To pozwala szybko budować masę krytyczną. Często robi się to za pieniądze inwestorów czy banków. Póki wszystko działa nie ma problemu, bo paliwo do dalszego rozwoju jest ciągle dostarczane. Gorzej kiedy zaczynają się schody, na przykład problemy z dalszym finansowaniem. W takiej sytuacji znalazł się Embracer Group. Zarządzający nim Lars Wingefors zbudował jedną z największych grup w branży, ale teraz przechodzi przed ogromny kryzys. Jak do niego doszło i jakie są perspektywy wyjścia z dołka?

Najprostsza odpowiedź mówi, że problemy Embracera wynikają z nadmiernych inwestycji w nowe zespoły. Gdyby tyle nie kupowali to na pewno nie doszłoby do obecnej sytuacji, a więc zamknięć studiów i masowych zwolnień. Problem w tym, że o ile wydaje się to bardzo oczywistą diagnozą, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Klasycznie dla takich sytuacji nowe światło rzuca raport finansowy. Niedawno Embracer pokazał swoje wyniki za trzeci kwartał roku finansowego (październik-grudzień), a co za tym idzie również za okres od kwietnia do końca 2023 roku. Jak to wygląda w liczbach?

Patrząc na trzy kwartały sprzedaż Embracera wynosi aż 33,3 mld koron szwedzkich (3,2 mld dolarów), co stanowi wzrost o 13% rok do roku. Najmocniej rośnie segment entertainment & services, gdzie znajduje się dział wydawniczy (Plaion) oraz producent komiksów Dark Horse. O 13% rosną też konsole i PC. Co ciekawe, tylko w okresie październik-grudzień ten segment spadł o 5%. Całościowo nie mówimy więc o złych wynikach, ale problem leży po stronie kosztów. Mimo ogromnych przychodów Embracer przynosi niewielkie zyski, a rentowność biznesu (liczona na bazie zysku operacyjnego) to raptem 2%. W wielu studiach z branży potrafi to być nawet 50%.