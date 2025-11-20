EA twierdzi, że Battlefield 6 to „najlepiej sprzedająca się strzelanka roku”

Niedawno informowaliśmy o nadchodzącym, darmowym okresie próbnym z Battlefield 6. Zainteresowani będą mogli sprawdzić tytuł już od 25 listopada. Tymczasem, jak poinformowało Electronic Arts, gra miała uzyskać miano najlepiej sprzedającej się strzelanki roku.
Najlepiej sprzedająca się strzelanka roku? Tak EA ocenia Battlefield 6
Informacja ta została umieszczona na oficjalnej stronie Battlefield 6, w angielskiej wersji językowej. Baner, który wyświetla się na górze strony, brzmi: „Dziękujemy, że uczyniliście Battlefield 6 najlepiej sprzedającą się strzelanką roku”.
Oto prawdziwe oblicze wojny totalnej. Walcz w zażartych starciach piechoty. Przecinaj przestworza, tocząc pojedynki lotnicze. Niszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki kinestetycznemu systemowi walki. W wojnie czołgów, odrzutowców i nieprzebranych arsenałów twoja drużyna jest najgroźniejszą bronią. Oto Battlefield 6. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Strzelanka jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.