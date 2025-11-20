EA twierdzi, że Battlefield 6 to „najlepiej sprzedająca się strzelanka roku”

Niedawno informowaliśmy o nadchodzącym, darmowym okresie próbnym z Battlefield 6. Zainteresowani będą mogli sprawdzić tytuł już od 25 listopada. Tymczasem, jak poinformowało Electronic Arts, gra miała uzyskać miano najlepiej sprzedającej się strzelanki roku.

Najlepiej sprzedająca się strzelanka roku? Tak EA ocenia Battlefield 6

Informacja ta została umieszczona na oficjalnej stronie Battlefield 6, w angielskiej wersji językowej. Baner, który wyświetla się na górze strony, brzmi: „Dziękujemy, że uczyniliście Battlefield 6 najlepiej sprzedającą się strzelanką roku”.