Strzelanka multiplayer zmniejsza swój rozmiar o 85%. Jak dokonali tego twórcy?

Studio Arrowhead Game Studios potwierdziło w najnowszym wpisie na Steam, że długo zapowiadana redukcja rozmiaru Helldivers 2 stała się faktem. Współpraca z zespołem Nixxes pozwoliła przyspieszyć proces, dzięki czemu gracze mogą już testować nową, odchudzoną wersję produkcji. To odpowiedź na liczne głosy dotyczące problemów z wydajnością i koniecznością pobierania ogromnej paczki danych.

Helldivers 2 – tw órcy wprowadzaj ą „slim version” z du żo mniejszym rozmiarem

Według twórców pełna instalacja Helldivers 2 została zredukowana z 154 GB do zaledwie 23 GB, co oznacza cięcie o 131 GB. Oszczędność miejsca to jednak niejedyna zmiana. Dzięki usunięciu duplikatów danych usprawniono także czasy wczytywania, które według zapewnień mają trwać „co najwyżej kilka sekund”. Zespół podkreśla, że prace nad optymalizacją odbywały się równolegle z dodawaniem nowej zawartości.