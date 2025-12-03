Zaloguj się lub Zarejestruj

Strzelanka multiplayer zmniejsza swój rozmiar o 85%. Jak dokonali tego twórcy?

Mikołaj Berlik
2025/12/03 10:00
To największa optymalizacja w historii gry.

Studio Arrowhead Game Studios potwierdziło w najnowszym wpisie na Steam, że długo zapowiadana redukcja rozmiaru Helldivers 2 stała się faktem. Współpraca z zespołem Nixxes pozwoliła przyspieszyć proces, dzięki czemu gracze mogą już testować nową, odchudzoną wersję produkcji. To odpowiedź na liczne głosy dotyczące problemów z wydajnością i koniecznością pobierania ogromnej paczki danych.

Helldivers 2

Helldivers 2 – twórcy wprowadzają „slim version” z dużo mniejszym rozmiarem

Według twórców pełna instalacja Helldivers 2 została zredukowana z 154 GB do zaledwie 23 GB, co oznacza cięcie o 131 GB. Oszczędność miejsca to jednak niejedyna zmiana. Dzięki usunięciu duplikatów danych usprawniono także czasy wczytywania, które według zapewnień mają trwać „co najwyżej kilka sekund”. Zespół podkreśla, że prace nad optymalizacją odbywały się równolegle z dodawaniem nowej zawartości.

Odchudzona edycja Helldivers 2 trafiła najpierw do wewnętrznych testów QA, a następnie udostępniono ją w publicznym teście technicznym. Jeżeli faza beta nie ujawni dodatkowych problemów, slim version stanie się domyślną instalacją Helldivers 2 na PC.

Dotychczasowa, cięższa wersja Helldivers 2 pozostanie jednak dostępna jako opcjonalna. Twórcy chcą, aby gracze mogli samodzielnie sprawdzić ewentualne błędy, które nie pojawiły się podczas wcześniejszych testów. Aktualizacja zapowiada znaczący krok w stronę bardziej przystępnej i stabilnej wersji gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/helldivers-2-pc-file-size-reduced-by-85-slim-version-now-available-in-beta/

Tagi:

News
aktualizacja gry
aktualizacja
strzelanka
Arrowhead
Arrowhead Game Studios
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Helldivers II
Helldivers 2
