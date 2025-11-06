Battlefield 6 z imponującym wynikiem. Analitycy szacują ponad 10 milionów sprzedanych kopii

Jak wynika z najnowszych szacunków branżowych analityków, Battlefield 6 może pochwalić się sporym sukcesem pod kątem liczby sprzedanych egzemplarzy. Według Rhysa Elliota z firmy Alinea Analytics, tytuł ten jest oceniany jako „największy Battlefield w historii”. Gra miała bowiem sprzedać się w liczbie przekraczającej dziesięć milionów kopii w ciągu pierwszego miesiąca od premiery.

Według analityków Battlefield 6 sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy

Analitycy podkreślają jednak, że sprzedaż Battlefield 6 nie była wystarczająca, aby w pełni przełamać „ogólną dominację rynkową Call of Duty”. Mat Piscatella z Circana zauważył, że Battlefield 6 osiągnął szczyt cotygodniowych list aktywnych użytkowników Steam w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co więcej, w globalnym zestawieniu najlepiej sprzedających się gier na Steam, Battlefield 6 uplasował się na szóstej pozycji.