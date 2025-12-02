Ten prosty trik z ARC Raiders pozwoli ci uzyskać przewagę nad przeciwnikami

Czy mieliście już okazję wypróbować tego triku? Może zniknąć w pierwszej lepszej łatce.

Społeczność ARC Raiders żyje nowym odkryciem jednego z graczy, który pokazał prosty trik pozwalający wykryć przeciwników chowających się w krzakach i gęstej roślinności. Wystarczy… spamować przyciskiem pingowania. Nie wiadomo, czy to zamierzone działanie twórców, czy błąd, który zostanie wkrótce naprawiony, ale wywołało to spore zamieszanie – zwłaszcza wśród graczy, którzy wykorzystują roślinność do ukrycia się podczas oczekiwania na windę ewakuacyjną.

W ten sposób wykryjesz przeciwników chowających się w krzakach

To już drugi raz w ciągu miesiąca, gdy roślinność staje się poważnym problemem w społeczności gry. Niedawno okazało się, że obniżenie ustawień graficznych na PC może usuwać większość krzaków z mapy, dając ogromną przewagę tak skonfigurowanym graczom.