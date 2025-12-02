Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten prosty trik z ARC Raiders pozwoli ci uzyskać przewagę nad przeciwnikami

Jakub Piwoński
2025/12/02 09:30
Czy mieliście już okazję wypróbować tego triku? Może zniknąć w pierwszej lepszej łatce.

Społeczność ARC Raiders żyje nowym odkryciem jednego z graczy, który pokazał prosty trik pozwalający wykryć przeciwników chowających się w krzakach i gęstej roślinności. Wystarczy… spamować przyciskiem pingowania. Nie wiadomo, czy to zamierzone działanie twórców, czy błąd, który zostanie wkrótce naprawiony, ale wywołało to spore zamieszanie – zwłaszcza wśród graczy, którzy wykorzystują roślinność do ukrycia się podczas oczekiwania na windę ewakuacyjną.

ARC Raiders
ARC Raiders

W ten sposób wykryjesz przeciwników chowających się w krzakach

To już drugi raz w ciągu miesiąca, gdy roślinność staje się poważnym problemem w społeczności gry. Niedawno okazało się, że obniżenie ustawień graficznych na PC może usuwać większość krzaków z mapy, dając ogromną przewagę tak skonfigurowanym graczom.

Nowy trik nie jest aż tak poważny jak całkowite usuwanie roślinności, ale wciąż może wpływać na rozgrywkę. Gracze pokazali, że wystarczy spamować pingiem w miejsce, gdzie podejrzewa się obecność wroga, by ten został automatycznie oznaczony czerwoną ikoną, mimo że nie widać go gołym okiem. To nadużycie systemu komunikacji, który w założeniach ma pomagać drużynom, a nie służyć do wykrywania sprytnie ukrytych przeciwników.

Odkrycie podzieliło społeczność. Jedni chwalą metodę jako skuteczny sposób na eliminację camperów przy ekstrakcji, inni domagają się natychmiastowej poprawki. Zwłaszcza że w udostępnionym klipie gracz zastrzelił nie kogoś czyhającego na innych, lecz osobę spokojnie czekającą na windę ewakuacyjną. Embark aktywnie reaguje na podobne problemy – w najnowszej aktualizacji studio załatało poważny exploit pozwalający wchodzić do zamkniętych pomieszczeń bez kluczy, dodając pułapkę… podpalającą intruzów. Społeczność ma więc nadzieję, że i tym razem twórcy szybko zareagują.

News
ARC Raiders
TPP
multiplayer
cross-play
strzelanka
science fiction
Embark Studios
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


