Jaką grę najczęściej wyszukiwaliśmy w Google w 2025 roku? Znamy odpowiedź

Raport „Year in Search” firmy Google Trends za rok 2025 ujawnił intrygujące dane dotyczące branży gier wideo. Wynika z niego, że nowy extraction shooter, ARC Raiders, stworzony przez Embark Studios, stał się bezwzględnym liderem pod względem liczby wyszukiwań w globalnej wyszukiwarce. To osiągnięcie jest szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę fakt, że premiera gry miała miejsce stosunkowo późno w roku, a dokładnie 30 października.

ARC Raiders zdominowało rankingi wyszukiwań Google w 2025 roku

Chociaż ARC Raiders zajęło pierwsze miejsce, na dalszych pozycjach znalazły się takie tytuły jak Battlefield 6, Strands, Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33 oraz Path of Exile 2. Listę zamykają Minecraft i Roblox, a wcześniej pojawiają się Grand Theft Auto 6 i Pokémon Legends: Z-A. Pełna lista najczęściej wyszukiwanych gier, opublikowana przez Google Trends, zawiera zaskakujące pozycje.Listę zamykają Minecraft i Roblox, a wcześniej pojawiają się Grand Theft Auto 6 i Pokémon Legends: Z-A.

Uwagę zwraca dość niska pozycja bardzo oczekiwanego GTA 6. Sugeruje się, że wynika to głównie z faktu, iż gracze po prostu czekają na nowe informacje, a obecnie nie ma zbyt wielu materiałów związanych z tą grą do wyszukiwania.

ARC Raiders Battlefield 6 Strands Split Fiction Clair Obscur: Expedition 33 Path of Exile 2 Grand Theft Auto 6 Pokémon Legends: Z-A Minecraft Roblox

W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – czytamy w opisie gry.