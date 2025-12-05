Jaką grę najczęściej wyszukiwaliśmy w Google w 2025 roku? Znamy odpowiedź

Raport „Year in Search” firmy Google Trends za rok 2025 ujawnił intrygujące dane dotyczące branży gier wideo. Wynika z niego, że nowy extraction shooter, ARC Raiders, stworzony przez Embark Studios, stał się bezwzględnym liderem pod względem liczby wyszukiwań w globalnej wyszukiwarce. To osiągnięcie jest szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę fakt, że premiera gry miała miejsce stosunkowo późno w roku, a dokładnie 30 października.
ARC Raiders zdominowało rankingi wyszukiwań Google w 2025 roku
Pełna lista najczęściej wyszukiwanych gier, opublikowana przez Google Trends, zawiera zaskakujące pozycje. Chociaż ARC Raiders zajęło pierwsze miejsce, na dalszych pozycjach znalazły się takie tytuły jak Battlefield 6, Strands, Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33 oraz Path of Exile 2. Listę zamykają Minecraft i Roblox, a wcześniej pojawiają się Grand Theft Auto 6 i Pokémon Legends: Z-A.
Uwagę zwraca dość niska pozycja bardzo oczekiwanego GTA 6. Sugeruje się, że wynika to głównie z faktu, iż gracze po prostu czekają na nowe informacje, a obecnie nie ma zbyt wielu materiałów związanych z tą grą do wyszukiwania.
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Strands
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Path of Exile 2
- Grand Theft Auto 6
- Pokémon Legends: Z-A
- Minecraft
- Roblox
W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – czytamy w opisie gry.
Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
