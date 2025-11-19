Battlefield 6 do sprawdzenia za darmo. Bezpłatny okres próbny potrwa aż tydzień

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Battlefield 6, najnowsza inicjatywa Electronic Arts może pomóc w podjęciu decyzji. Gra będzie dostępna całkowicie za darmo przez ograniczony czas. Informacja o nadchodzącym bezpłatnym okresie próbnym została opublikowana w poście na blogu na oficjalnej stronie internetowej EA.
Battlefield 6 za darmo na 7 dni. Darmowy okres próbny od 25 listopada
Darmowa rozgrywka rozpocznie się już 25 listopada i potrwa pełen tydzień, kończąc się 2 grudnia. Ten ograniczony czasowo dostęp ma pozwolić użytkownikom na przetestowanie znacznej części zawartości Battlefield 6, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów zakupu. Fakt, że darmowy tydzień zbiega się z okresem wyprzedaży Black Friday, prowadzi do przypuszczenia, że darmowemu okresowi próbnemu będzie towarzyszyć również znacząca obniżka cenowa pełnej wersji gry.
Podczas darmowego tygodnia z Battlefield 6 dostępne będą różnorodne pola bitew i tryby gry. Wśród trybów rozgrywki znajdziemy Conquest oraz Breakthrough. Użytkownicy będą mogli również zmierzyć się bezpośrednio w niszczeniu ładunków przeciwnika w trybie Sabotage. Dla miłośników bezpośredniej konfrontacji o wysokiej intensywności dostępny będzie także tryb Team Deathmatch. „To moment, by zebrać drużynę. Wykorzystaj go”, zachęcają twórcy.
Oto prawdziwe oblicze wojny totalnej. Walcz w zażartych starciach piechoty. Przecinaj przestworza, tocząc pojedynki lotnicze. Niszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki kinestetycznemu systemowi walki. W wojnie czołgów, odrzutowców i nieprzebranych arsenałów twoja drużyna jest najgroźniejszą bronią. Oto Battlefield 6. – czytamy w opisie gry.