Battlefield 6 do sprawdzenia za darmo. Bezpłatny okres próbny potrwa aż tydzień

Patrycja Pietrowska
2025/11/19 09:00
1
0

Tydzień darmowej gry w Battlefield 6.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Battlefield 6, najnowsza inicjatywa Electronic Arts może pomóc w podjęciu decyzji. Gra będzie dostępna całkowicie za darmo przez ograniczony czas. Informacja o nadchodzącym bezpłatnym okresie próbnym została opublikowana w poście na blogu na oficjalnej stronie internetowej EA.

Battlefield 6 za darmo na 7 dni. Darmowy okres próbny od 25 listopada

Darmowa rozgrywka rozpocznie się już 25 listopada i potrwa pełen tydzień, kończąc się 2 grudnia. Ten ograniczony czasowo dostęp ma pozwolić użytkownikom na przetestowanie znacznej części zawartości Battlefield 6, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów zakupu. Fakt, że darmowy tydzień zbiega się z okresem wyprzedaży Black Friday, prowadzi do przypuszczenia, że darmowemu okresowi próbnemu będzie towarzyszyć również znacząca obniżka cenowa pełnej wersji gry.

Podczas darmowego tygodnia z Battlefield 6 dostępne będą różnorodne pola bitew i tryby gry. Wśród trybów rozgrywki znajdziemy Conquest oraz Breakthrough. Użytkownicy będą mogli również zmierzyć się bezpośrednio w niszczeniu ładunków przeciwnika w trybie Sabotage. Dla miłośników bezpośredniej konfrontacji o wysokiej intensywności dostępny będzie także tryb Team Deathmatch. „To moment, by zebrać drużynę. Wykorzystaj go”, zachęcają twórcy.

Oto prawdziwe oblicze wojny totalnej. Walcz w zażartych starciach piechoty. Przecinaj przestworza, tocząc pojedynki lotnicze. Niszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki kinestetycznemu systemowi walki. W wojnie czołgów, odrzutowców i nieprzebranych arsenałów twoja drużyna jest najgroźniejszą bronią. Oto Battlefield 6. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Battlefield 6 - recenzja gry, która będzie rządziła na serwerach długi czas!

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-going-free-to-play-for-one-week/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:24

Chyba chcą jeszcze bardziej wpędzić Black Ops 7 do grobu. Na serwerach zacznie się farmienie noobów :-) Dużo ludzi bez dodatków do broni i bez tłumików biegnących na wprost przez dużą otwartą mapę. 




