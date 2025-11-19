Battlefield 6 do sprawdzenia za darmo. Bezpłatny okres próbny potrwa aż tydzień

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Battlefield 6, najnowsza inicjatywa Electronic Arts może pomóc w podjęciu decyzji. Gra będzie dostępna całkowicie za darmo przez ograniczony czas. Informacja o nadchodzącym bezpłatnym okresie próbnym została opublikowana w poście na blogu na oficjalnej stronie internetowej EA.

Battlefield 6 za darmo na 7 dni. Darmowy okres próbny od 25 listopada

Darmowa rozgrywka rozpocznie się już 25 listopada i potrwa pełen tydzień, kończąc się 2 grudnia. Ten ograniczony czasowo dostęp ma pozwolić użytkownikom na przetestowanie znacznej części zawartości Battlefield 6, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów zakupu. Fakt, że darmowy tydzień zbiega się z okresem wyprzedaży Black Friday, prowadzi do przypuszczenia, że darmowemu okresowi próbnemu będzie towarzyszyć również znacząca obniżka cenowa pełnej wersji gry.