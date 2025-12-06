Overwatch 2 wprowadzi ogromne zmiany w 20 sezonie. Aktualizacja ucieszy użytkowników padów

Overwatch 2 wprowadzi spore ulepszenia dla graczy konsolowych w zakresie Aim Assist.
Overwatch 2 wprowadza znaczące poprawki do funkcji wspomagania celowania dla użytkowników kontrolerów. Aktualizacja, która zadebiutuje wraz z Sezonem 20, czyli 9 grudnia, przyniesie między innymi dodatkowe suwaki pozwalające na precyzyjniejsze dostrojenie ustawień oraz ogólny wzrost siły systemu Aim Assist o około 6-8 procent. Gracze na konsolach (oraz ci korzystający z kontrolera na PC) powinni odczuć wyraźną poprawę komfortu celowania, niezależnie od bohatera czy roli.
Overwatch 2 szykuje spore poprawki w kwestii Aim Assist
W większości strzelanek Aim Assist pomaga zrekompensować mniejszą precyzję kontrolerów w porównaniu z myszką. W Overwatch 2, ta funkcja opiera się na tak zwanej “bańce celowania”, która delikatnie naprowadza celownik gracza na odpowiednie miejsce. Już teraz system można dostosować dla każdego bohatera, ale Sezon 20 ma jeszcze bardziej zwiększyć jego skuteczność.
Twórcy przygotowali zestaw poprawek, które mają szczególnie pomóc graczom na konsolach. Zapewniono wzrost bazowego Aim Assist o 6-8 procent, zależnie od dystansu do celu. Wprowadzono nowe, bardziej intuicyjne ustawienia domyślne, przygotowane z myślą o graczach casualowych. Twórcy gry wprowadzili także oddzielne suwaki Aim Assist Ease In dla bohaterów strzelających pociskami, hitscanowych oraz walczących wręcz. Pojawiła się także nowa funkcja Aim Assist Health Threshold dla bohaterów wsparcia. Dodatkowo dodano cztery suwaki czułości do regulacji prędkości obrotu kamery.
Te zmiany sprawią, że Aim Assist stanie się bardziej precyzyjny, czystszy i lepiej konfigurowalny dla wszystkich typów bohaterów, niezależnie od roli i rodzaju broni. Aim Assist Health Threshold pozwoli bohaterom automatycznie namierzającym sojuszników, takim jak Mercy czy Lifeweaver, łatwiej sięgać do rannych graczy, nawet jeśli stoją za w pełni zdrowymi sojusznikami. Zapobiegnie to marnowaniu umiejętności i skróci czas reakcji uzdrowicieli.
Inżynierowie pracujący nad ulepszeniami odkryli, że Aim Assist w Overwatch 2 był słabszy niż w większości konsolowych FPS-ów, co utrudniało graczom korzystającym z kontrolerów osiąganie precyzji porównywalnej z innymi tytułami. Dodatkowo Overwatch 2 jest szybszy i bardziej chaotyczny niż jego poprzednik, co jeszcze bardziej uzasadniało potrzebę solidnego wzmocnienia funkcji wspomagania.
