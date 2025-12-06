Overwatch 2 wprowadzi ogromne zmiany w 20 sezonie. Aktualizacja ucieszy użytkowników padów

Overwatch 2 wprowadza znaczące poprawki do funkcji wspomagania celowania dla użytkowników kontrolerów. Aktualizacja, która zadebiutuje wraz z Sezonem 20, czyli 9 grudnia, przyniesie między innymi dodatkowe suwaki pozwalające na precyzyjniejsze dostrojenie ustawień oraz ogólny wzrost siły systemu Aim Assist o około 6-8 procent. Gracze na konsolach (oraz ci korzystający z kontrolera na PC) powinni odczuć wyraźną poprawę komfortu celowania, niezależnie od bohatera czy roli.

Overwatch 2 szykuje spore poprawki w kwestii Aim Assist

W większości strzelanek Aim Assist pomaga zrekompensować mniejszą precyzję kontrolerów w porównaniu z myszką. W Overwatch 2, ta funkcja opiera się na tak zwanej “bańce celowania”, która delikatnie naprowadza celownik gracza na odpowiednie miejsce. Już teraz system można dostosować dla każdego bohatera, ale Sezon 20 ma jeszcze bardziej zwiększyć jego skuteczność.