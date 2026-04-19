Dyrektorka od głośnych zwolnień odchodzi z Epica. W firmie znów wrze

Okazuje się, że to jednak nie jest koniec. W firmie Tima Sweeneya poleciała kolejna osoba, tym razem w stopniu dyrektorskim.

Dyrektora Epica, która odegrała kluczową rolę w zwolnieniach, opuszcza firmę

Poza Epic Games znalazła się Monika Fahlbusch. Amerykanka, która wcześniej była zatrudniona m.in. w BMC Software i JUUL Labs, pracowała w firmie od 5 lat i 5 miesięcy, zajmując stanowisko dyrektora ds. pracowniczych. Niemniej 15 kwietnia 2026 roku był jej ostatnim dniem pracy, co potwierdziła sama firma. Przy tym wszystkim nie podano jednak powodów zakończenia współpracy oraz tego, czy doszło do zwolnienia, czy też innej formy rozstania. To o tyle ciekawe, że to sama Fahlbusch odegrała kluczową rolę podczas ostatniej fali redukcji etatów. To ona podpisała się pod listem, który w czasie zwolnień przekazano do do Departamentu Handlu Karoliny Północnej, czyli stanu, w którym znajduje się główna siedziba Epica.