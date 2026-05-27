Sklep z kartami Pokemon okradziony przy użyciu piły łańcuchowej. Nietypowe włamanie na Florydzie

Rynek kolekcjonerskich kart Pokemon ponownie stał się celem złodziei. Tym razem do nietypowego włamania doszło w Lake Park na Florydzie, gdzie sprawca miał użyć piły łańcuchowej, by dostać się do sklepu z kartami kolekcjonerskimi.

Kradzież kart Pokemon – włamywacz użył piły łańcuchowej

Według informacji przekazanych przez lokalne służby, właściciel sklepu Collection Realm skontaktował się z policją po przejrzeniu nagrań z monitoringu. Kamery uchwyciły mężczyznę próbującego wybić szybę kamieniem. Problem polegał jednak na tym, że witryna była wykonana z odpornego na huragany szkła. Sprawca postanowił więc sięgnąć po znacznie cięższy sprzęt. Na nagraniu widać, jak używa piły łańcuchowej do przecięcia zabezpieczenia i wejścia do środka. Następnie miał ukraść karty Pokemon o wartości około 12 tysięcy dolarów, w tym pojedyncze karty kolekcjonerskie oraz pakiety kart bonusowych.