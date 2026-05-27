Sklep z kartami Pokemon okradziony przy użyciu piły łańcuchowej. Nietypowe włamanie na Florydzie

Mikołaj Berlik
2026/05/27 12:10
Rosnąca wartość kolekcjonerskich kart ponownie przyciągnęła uwagę przestępców.

Rynek kolekcjonerskich kart Pokemon ponownie stał się celem złodziei. Tym razem do nietypowego włamania doszło w Lake Park na Florydzie, gdzie sprawca miał użyć piły łańcuchowej, by dostać się do sklepu z kartami kolekcjonerskimi.

Kradzież kart Pokemon – włamywacz użył piły łańcuchowej

Według informacji przekazanych przez lokalne służby, właściciel sklepu Collection Realm skontaktował się z policją po przejrzeniu nagrań z monitoringu. Kamery uchwyciły mężczyznę próbującego wybić szybę kamieniem. Problem polegał jednak na tym, że witryna była wykonana z odpornego na huragany szkła. Sprawca postanowił więc sięgnąć po znacznie cięższy sprzęt. Na nagraniu widać, jak używa piły łańcuchowej do przecięcia zabezpieczenia i wejścia do środka. Następnie miał ukraść karty Pokemon o wartości około 12 tysięcy dolarów, w tym pojedyncze karty kolekcjonerskie oraz pakiety kart bonusowych.

Policji udało się szybko namierzyć podejrzanego dzięki monitoringowi, który zarejestrował również samochód użyty podczas włamania. 33-letni Clayton Warren został zatrzymany i usłyszał zarzuty włamania oraz kradzieży mienia o wartości przekraczającej 10 tysięcy dolarów.

To kolejny przykład rosnącego problemu z kradzieżami kart kolekcjonerskich. W ostatnich latach ceny najrzadszych kart Pokemon znacząco wzrosły, przez co sklepy coraz częściej stają się celem włamań. W 2024 roku ze znajdującego się w Anglii magazynu skradziono karty Pokemon, Magic: The Gathering i Yu-Gi-Oh o łącznej wartości przekraczającej milion dolarów.

Sytuacji nie poprawiają kolejne premiery dodatków do Pokemon TCG. Najrzadsze karty z nowych zestawów potrafią osiągać ogromne ceny już kilka dni po debiucie.

