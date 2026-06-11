To nie są dobre wieści dla Xboxa. Microsoft szykuje kolejne zwolnienia

Nowy raport wskazuje, że już w przyszłym miesiącu dział Xbox może zostać dotknięty kolejną falą redukcji etatów. To część szerszej restrukturyzacji mającej poprawić wyniki finansowe marki.

Jeszcze kilka dni temu fani Xboxa mogli mieć powody do optymizmu. Podczas Xbox Games Showcase firma zaprezentowała szereg wyczekiwanych gier i podkreśliła znaczenie ekskluzywnych produkcji dla swojej platformy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że za kulisami sytuacja nie wygląda już tak kolorowo. Kolejne zwolnienia w Xbox Według informacji opublikowanych przez Bloomberga Microsoft planuje przeprowadzenie kolejnej rundy zwolnień w dziale Xbox. Redukcje mają nastąpić już w przyszłym miesiącu, krótko po zakończeniu roku fiskalnego firmy, które przypada na 30 czerwca. Na ten moment nie wiadomo, ilu pracowników straci pracę. Zwolnienia mają być częścią większej restrukturyzacji prowadzonej przez nową dyrektor generalną działu gier, Ashę Sharmę. Celem zmian jest ograniczenie kosztów i poprawa wyników finansowych biznesu Xbox, który od kilku lat zmaga się z problemami.

W opublikowanym niedawno wpisie zatytułowanym Next 100 Days: XBOX Reset Sharma przyznała, że sytuacja wymaga zdecydowanych działań. Jak ujawniła, bez uwzględnienia przejęcia Activision Blizzard King Microsoft wydał w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 20 miliardów dolarów na rozwój treści, platformy i sprzętu, podczas gdy roczne przychody spadły w tym czasie o blisko pół miliarda dolarów.

GramTV przedstawia:

Raport wskazuje również, że firma zamierza znacząco ograniczyć budżety marketingowe oraz wydatki w innych obszarach działalności. Wszystko to wpisuje się w coraz wyraźniejszą zmianę strategii Xboxa. Podczas ostatniego Xbox Games Showcase potwierdzono bowiem, że Gears of War: E-Day oraz Clockwork Revolution pozostaną produkcjami ekskluzywnymi dla ekosystemu Xbox. Jest to o tyle interesujące, że w ostatnich miesiącach Microsoft coraz chętniej udostępniał swoje gry na konkurencyjnych platformach. Wciąż jednak nie oznacza to całkowitego odwrotu od tej strategii — remake Halo ma trafić na PlayStation 5 jeszcze w tym roku. Na razie Microsoft nie skomentował doniesień dotyczących planowanych zwolnień. Jeśli informacje Bloomberga się potwierdzą, będzie to kolejna trudna wiadomość dla pracowników branży gier, która od wielu miesięcy zmaga się z falą redukcji etatów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









