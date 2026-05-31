Fortnite szturmem zdobywa iPhone’y. Drugi najlepszy wynik w historii

Hitowy battle royale od Epic Games szturmem zdobył urządzenia działające na systemie iOS. Szacunkowe liczby naprawdę robią wrażenie.
Fortnite podbija iPhone’y
Przypomnijmy, że przez ostatnie lata Epic przebywał na wojennej ścieżce zarówno z Apple, jak i Google. O co poszło? Oczywiście o pieniądze. Tak czy inaczej, o ile jeszcze na Androidzie dało się grać z łatwością, po prostu pobierając APK z oficjalnej strony gry, tak na iOS było to o wiele trudniejsze z uwagi na zamkniętą strukturę systemu. Niemniej już w marcu produkcja ponownie stała się dostępna w Sklepie Play, zaś w połowie maja na mocy wyroku sądu znalazła się ona raz jeszcze w AppStore. Tym samym zakończył się aż 6-letni okres, w którego trakcie posiadacze sprzętów Apple byli de facto od Fortnite’a odcięci.
