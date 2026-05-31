Fortnite szturmem zdobywa iPhone’y. Drugi najlepszy wynik w historii

Co prawda już w zeszłym roku produkcja wróciła do AppStore na rynku amerykańskim, teraz jednak mowa o comebacku globalnym. i już teraz widać, że jest to comeback w glorii chwały. Jak oszacowało AppMagic, hit Epic Games w zaledwie tydzień po tym, jak ponownie stał się dostępny na iOS-ie na niemal całym świecie, został pobrany około 3,4 miliona razy. Był to największy wynik w przypadku Fortnite’a od ponad 8 lat, tj. od kwietnia 2018 roku. Szczególnie aktywna była na tym polu Arabia Saudyjska, gdzie tytuł pobrano 474 tysiące razy. Z tyłu, ale nadal z imponującymi wynikami – odpowiednio 366 tysięcy i 307 tysięcy – znalazły się Francja i Wielka Brytania.

Ogólnie wspomniany pierwszy tydzień od powrotu był czwartym najlepszym w historii Fortnite’a na urządzeniach Apple. Rekord należy zaś do trzeciego tygodnia 2018 roku – to wtedy w zaledwie 7 dni grę zainstalowano aż 4,2 miliona razy, co daje średnio 600 tysięcy pobrać dziennie. Średnia po ponownym pojawieniu się w AppStore to natomiast niespełna 486 tysięcy ściągnięć każdego dnia.