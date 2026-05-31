Fortnite szturmem zdobywa iPhone’y. Drugi najlepszy wynik w historii

Maciej Petryszyn
2026/05/31 17:00
Kilkanaście dni temu Fortnite powrócił do ekosystemu Apple. I był to prawdziwy powrót z przytupem!

Hitowy battle royale od Epic Games szturmem zdobył urządzenia działające na systemie iOS. Szacunkowe liczby naprawdę robią wrażenie.

Fortnite na iOS
Grafika wygenerowana przez AI

Fortnite podbija iPhone’y

Przypomnijmy, że przez ostatnie lata Epic przebywał na wojennej ścieżce zarówno z Apple, jak i Google. O co poszło? Oczywiście o pieniądze. Tak czy inaczej, o ile jeszcze na Androidzie dało się grać z łatwością, po prostu pobierając APK z oficjalnej strony gry, tak na iOS było to o wiele trudniejsze z uwagi na zamkniętą strukturę systemu. Niemniej już w marcu produkcja ponownie stała się dostępna w Sklepie Play, zaś w połowie maja na mocy wyroku sądu znalazła się ona raz jeszcze w AppStore. Tym samym zakończył się aż 6-letni okres, w którego trakcie posiadacze sprzętów Apple byli de facto od Fortnite’a odcięci.

Co prawda już w zeszłym roku produkcja wróciła do AppStore na rynku amerykańskim, teraz jednak mowa o comebacku globalnym. i już teraz widać, że jest to comeback w glorii chwały. Jak oszacowało AppMagic, hit Epic Games w zaledwie tydzień po tym, jak ponownie stał się dostępny na iOS-ie na niemal całym świecie, został pobrany około 3,4 miliona razy. Był to największy wynik w przypadku Fortnite’a od ponad 8 lat, tj. od kwietnia 2018 roku. Szczególnie aktywna była na tym polu Arabia Saudyjska, gdzie tytuł pobrano 474 tysiące razy. Z tyłu, ale nadal z imponującymi wynikami – odpowiednio 366 tysięcy i 307 tysięcy – znalazły się Francja i Wielka Brytania.

Ogólnie wspomniany pierwszy tydzień od powrotu był czwartym najlepszym w historii Fortnite’a na urządzeniach Apple. Rekord należy zaś do trzeciego tygodnia 2018 roku – to wtedy w zaledwie 7 dni grę zainstalowano aż 4,2 miliona razy, co daje średnio 600 tysięcy pobrać dziennie. Średnia po ponownym pojawieniu się w AppStore to natomiast niespełna 486 tysięcy ściągnięć każdego dnia.

Źródło:https://www.pocketgamer.biz/fortnites-global-ios-comeback-drives-downloads-to-eight-year-high/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

