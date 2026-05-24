Unreal Engine 6 oficjalnie zapowiedziane. Tak wygląda grafika nowej generacji w pierwszej grze na nowym silniku Epic Games

Zaprezentowano pierwszą grą na Unreal Engine 6.

Epic Games zapowiedziało Unreal Engine 6, które prawdopodobnie będzie napędzać większość gier na PlayStation 6 oraz Xbox Helix. Jednak pierwszą grą, która skorzysta z najnowocześniejszych rozwiązań będzie Rocket League. Unreal Engine 6 – Epic Games ogłosiło, że Rocket League zostanie przeniesione na nowy silnik Podczas finałowego dnia turnieju Rocket League Championship Series Paris Major, który odbył się we Francji, ogłoszono, że popularna produkcja studia Psyonix zostanie przeniesiona na Unreal Engine 6. Zapowiedź pojawiła się tuż przed drugim półfinałem pomiędzy Team Vitality a Karmine Corp i wywołała ogromną reakcję publiczności na trybunach. Wraz z ogłoszeniem pokazano również pierwszy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki działającej już na nowym silniku. Twórcy nie ujawnili jednak daty premiery aktualizacji. Trailer zobaczycie poniżej.

To historyczny moment dla Rocket League, gdyż gra od swojej premiery w 2015 roku działa na Unreal Engine 3. Co ciekawe, w chwili debiutu produkcji Unreal Engine 4 był już dostępny od około roku. Następnie w 2022 roku Epic Games udostępniło Unreal Engine 5, a teraz firma oficjalnie potwierdziła nadejście kolejnej generacji technologii. Wiele wskazuje na to, że Rocket League stanie się jedną z pierwszych dużych gier wykorzystujących Unreal Engine 6. Ma to być nie nowa odsłona serii, lecz gruntownie odświeżona wersja obecnej gry. Na opublikowanych materiałach można zauważyć wyraźnie ulepszone oświetlenie, bardziej szczegółowe odbicia na modelach samochodów oraz znacznie lepiej wyglądającą murawę.

Końcowa plansza zwiastuna wzbudziła jednak sporo dyskusji wśród społeczności. Pojawiły się na niej elementy związane z Fortnite oraz LEGO Fortnite, a część widzów zwróciła uwagę na interfejs przypominający rozwiązania znane właśnie z produkcji Epic Games. To sprawiło, że część fanów zaczęła obawiać się stopniowego integrowania Rocket League z ekosystemem Fortnite. W sieci pojawiły się też spekulacje dotyczące potencjalnego związku Unreal Engine 6 z nową generacją konsol. Część komentujących przypomina, że Epic Games wykorzystywało wcześniej PlayStation 5 do prezentacji możliwości Unreal Engine 5 jeszcze przed premierą konsoli. Niektórzy zastanawiają się więc, czy pierwsze materiały z Rocket League na Unreal Engine 6 nie są jednocześnie przedsmakiem możliwości PlayStation 6. Obecnie Epic Games nie zdradziło szczegółów dotyczących samego Unreal Engine 6 ani platform docelowych dla nowej wersji Rocket League. Jedno jest jednak pewne, gra wkracza właśnie w zupełnie nowy etap swojego rozwoju.

