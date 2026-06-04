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Kolejne dwie darmowe gry w Epic Games Store. Następne tajemnicze prezenty dla graczy

Radosław Krajewski
2026/06/04 09:00
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Epic Games Store rozdaje kolejną porcję darmowych gier w ramach Mega Wyprzedaży 2026.

Chociaż Mega Wyprzedaż 2026 powoli dobiega końca, to jeszcze w tym tygodniu sklep rozda kolejne dwie tajemnicze gry. Owiane tajemnicą prezenty będzie można odebrać ze sklepu już o godzinie 17:00 czasu polskiego. Przypomnijmy, że w poprzednich tygodniach mogliśmy odebrać takie produkcje, jak The Telltale Batman Shadows Edition, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Sunderfolk, czy Calico.

Epic Games Store

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do tego czasu gracze mogą przypisać do swojego konta dwie gry z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek Epic Games Store rozdawało za darmo LONESTAR oraz Calico. Obie produkcje są dostępne za darmo tylko do dzisiaj do godziny 17:00.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/free-games

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PC
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Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112