Kolejne dwie darmowe gry w Epic Games Store. Następne tajemnicze prezenty dla graczy

Chociaż Mega Wyprzedaż 2026 powoli dobiega końca, to jeszcze w tym tygodniu sklep rozda kolejne dwie tajemnicze gry. Owiane tajemnicą prezenty będzie można odebrać ze sklepu już o godzinie 17:00 czasu polskiego. Przypomnijmy, że w poprzednich tygodniach mogliśmy odebrać takie produkcje, jak The Telltale Batman Shadows Edition, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Sunderfolk, czy Calico.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do tego czasu gracze mogą przypisać do swojego konta dwie gry z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek Epic Games Store rozdawało za darmo LONESTAR oraz Calico. Obie produkcje są dostępne za darmo tylko do dzisiaj do godziny 17:00.