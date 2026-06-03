To już nie tylko rozrywka dla młodych. W gry grają nawet osoby po osiemdziesiątce

W Stanach Zjednoczonych regularnie gra ponad 212 milionów osób.

Gry wideo od dawna przestały być rozrywką wyłącznie dla dzieci i nastolatków, ale najnowsze dane ze Stanów Zjednoczonych i tak mogą zaskakiwać. Z raportu organizacji Entertainment Software Association wynika, że regularnie gra już 67 procent Amerykanów, czyli około 212,3 miliona osób. Jeszcze ciekawiej prezentują się dane dotyczące wieku graczy. Według badania aż 32 procent osób w wieku od 81 do 90 lat deklaruje, że gra w gry wideo przynajmniej raz w tygodniu. W gry grają też 80-latkowie Tegoroczna edycja raportu objęła ponad 13,5 tysiąca respondentów i po raz pierwszy przedstawiła bardziej szczegółowy podział wiekowy graczy. Dzięki temu można zobaczyć, jak bardzo zmienił się profil odbiorców elektronicznej rozrywki.

Jak zwraca uwagę Kotaku, opisujące raport, część tego wyniku można tłumaczyć popularnością gier mobilnych. W starszych grupach wiekowych smartfony pozostają najczęściej wybieraną platformą do grania. Nie oznacza to jednak, że seniorzy ograniczają się wyłącznie do prostych aplikacji. Raport pokazuje również znaczący udział komputerów osobistych, z których korzysta 39 procent starszych graczy.

GramTV przedstawia:

Nie brakuje też osób, które sięgają po konsole. W grupie najstarszych respondentów 7 procent zadeklarowało, że regularnie gra właśnie na takim sprzęcie. Autorzy badania zwracają uwagę, że współcześni seniorzy to często osoby, które miały kontakt z grami już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Dla części z nich elektroniczna rozrywka nie jest więc nowym hobby, lecz pasją rozwijaną od dekad. Największą popularnością cieszą się oczywiście gry logiczne i puzzle, które wskazało 59 procent wszystkich badanych graczy. Wśród starszych użytkowników odsetek ten wzrasta nawet do 74 procent. Znacznie rzadziej wybierane są natomiast strzelanki czy gry RPG. Co ciekawe, sam odsetek Amerykanów grających w gry pozostaje od lat stosunkowo stabilny. W różnych badaniach ESA wahał się między 60 a 67 procentami populacji. Oznacza to, że gry na dobre stały się częścią codziennego życia milionów ludzi niezależnie od wieku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









