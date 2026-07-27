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Odyseja kroczy przez kina zwycięsko. Nie zatrzymał jej nawet wyciek do internetu

Jakub Piwoński
2026/07/27 09:30
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Widowisko ustanowiło najlepszy drugi weekend w karierze reżysera, a piracki wyciek do internetu nie przeszkodził mu w dalszym podboju kin.

Odyseja nie zwalnia tempa. Najnowszy film Christophera Nolana zaliczył rekordowy drugi weekend w amerykańskich kinach, zarabiając 87 mln dolarów. To najlepszy wynik drugiego weekendu w całej karierze reżysera, który tym samym przebił osiągnięcie Mrocznego Rycerza.

Odyseja
Odyseja

Nolan pobił własny rekord

Po zaledwie dwóch weekendach wyświetlania Odyseja zgromadziła już 286,3 mln dolarów w amerykańskim box office, stając się najlepiej zarabiającym filmem z kategorią wiekową R w tym roku. Na całym świecie produkcja ma już na koncie 639,6 mln dolarów, a tylko w miniony weekend dołożyła imponujące 215,3 mln dolarów.

Film z Mattem Damonem, Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Robertem Pattinsonem i Charlize Theron cieszy się również ogromnym zainteresowaniem pokazami premium. Ponad połowa wpływów z drugiego weekendu pochodziła z seansów IMAX, 70 mm i innych formatów wielkoekranowych, co tylko potwierdza, że widzowie chcą oglądać widowisko Nolana przede wszystkim na największych możliwych ekranach.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, sukces filmu przyszedł mimo poważnego problemu. Kilka dni temu do internetu wyciekła pełna wersja Odysei w jakości HD, która błyskawicznie zaczęła krążyć w mediach społecznościowych i serwisach z pirackimi materiałami. Choć część nagrań została szybko usunięta, kopie zdążyły dotrzeć do milionów użytkowników. Na szczęście dla Universal Pictures wyciek nie odbił się na frekwencji w kinach. Wielu widzów podkreśla, że Odyseja to film, który najlepiej ogląda się na wielkim ekranie – zwłaszcza w formacie IMAX 70 mm – i rekordowy drugi weekend wydaje się to tylko potwierdzać.

Odyseja to najdroższy film w karierze Christophera Nolana. Kosztował 250 mln dolarów. Jest to zarazem autorska interpretacja słynnego eposu Homera. Film śledzi losy Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej wyrusza w długą i pełną niebezpieczeństw podróż do rodzinnej Itaki. Po drodze musi zmierzyć się z potworami, bogami i własnymi słabościami, podczas gdy jego żona Penelopa przez lata czeka na jego powrót.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/box-office-the-odyssey-motor-city-her-private-hell-hadestown-1237002537/

Tagi:

Popkultura
film
kino
rekord
filmy
wyciek
Christopher Nolan
box office
Odyssey
Odyseja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112