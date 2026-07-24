Szef Ubisoftu uważa, że brak wydań płytowych nie zakłóci funkcjonowania branży gier, a być może nawet przyniesie korzyści

Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot zabrał głos w sprawie gorącej dyskusji dotyczącej przyszłości fizycznych wydań gier. Podczas prezentacji wyników finansowych firmy za pierwszy kwartał bieżącego roku fiskalnego stwierdził, że przejście na dystrybucję wyłącznie cyfrową nie powinno znacząco wpłynąć na całą branżę, a nawet może przynieść pewne korzyści.

Yves Guillemot komentuje brak wydań płytowych

Spotkanie z inwestorami obejmowało omówienie wyników finansowych Ubisoftu oraz planów spółki na kolejne miesiące. Guillemot odniósł się również do niedawnej decyzji Sony, zgodnie z którą od stycznia 2028 roku nowe gry na konsole PlayStation mają nie być już wydawane na płytach. Ta zapowiedź wywołała szeroką debatę wśród graczy, z których wielu wyraziło sprzeciw wobec całkowitego odejścia od fizycznych wydań na rzecz dystrybucji cyfrowej. Zdaniem prezesa Ubisoftu podobna transformacja miała już miejsce na rynku komputerów osobistych. Guillemot przypomniał, że gry na PC od lat są sprzedawane niemal wyłącznie w formie cyfrowej i obecnie jest to standard obowiązujący na całym świecie. Komentując sytuację, Yves Guillemot powiedział: