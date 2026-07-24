Szef Ubisoftu uważa, że brak wydań płytowych nie zakłóci funkcjonowania branży gier, a być może nawet przyniesie korzyści

Szef Ubisoftu o końcu gier na płytach: “Nie sądzimy, aby miało to w dużym stopniu zakłócić funkcjonowanie branży”.
Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot zabrał głos w sprawie gorącej dyskusji dotyczącej przyszłości fizycznych wydań gier. Podczas prezentacji wyników finansowych firmy za pierwszy kwartał bieżącego roku fiskalnego stwierdził, że przejście na dystrybucję wyłącznie cyfrową nie powinno znacząco wpłynąć na całą branżę, a nawet może przynieść pewne korzyści.
Yves Guillemot komentuje brak wydań płytowych
Spotkanie z inwestorami obejmowało omówienie wyników finansowych Ubisoftu oraz planów spółki na kolejne miesiące. Guillemot odniósł się również do niedawnej decyzji Sony, zgodnie z którą od stycznia 2028 roku nowe gry na konsole PlayStation mają nie być już wydawane na płytach. Ta zapowiedź wywołała szeroką debatę wśród graczy, z których wielu wyraziło sprzeciw wobec całkowitego odejścia od fizycznych wydań na rzecz dystrybucji cyfrowej. Zdaniem prezesa Ubisoftu podobna transformacja miała już miejsce na rynku komputerów osobistych. Guillemot przypomniał, że gry na PC od lat są sprzedawane niemal wyłącznie w formie cyfrowej i obecnie jest to standard obowiązujący na całym świecie. Komentując sytuację, Yves Guillemot powiedział:
To, co zaobserwowaliśmy na rynku PC, pokazuje, że pomogło to rozwinąć cały rynek. W przyszłości pojawia się również presja związana z kosztami produkcji samych urządzeń, dlatego możliwość przejścia wyłącznie na dystrybucję cyfrową może sprawić, że sprzęt stanie się bardziej przystępny cenowo. Jak już wspomniałeś, takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. My jednak uważamy, że nie zakłóci ono w znaczącym stopniu funkcjonowania całej branży.
GramTV przedstawia:
Słowa Guillemota sugerują, że całkowite przejście na cyfrową dystrybucję mogłoby przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji przyszłych konsol, co przełożyłoby się na ich niższe ceny i większą dostępność dla klientów. Jednocześnie kwestia dostępności gier w formie cyfrowej pozostaje przedmiotem licznych dyskusji. Krytycy zwracają uwagę, że całkowita rezygnacja z nośników fizycznych może stanowić problem dla osób dysponujących wolnym lub niestabilnym połączeniem internetowym, dla których pobieranie dużych produkcji jest znacznie utrudnione, a także w przypadku Sony – monopol, który nigdy nie przynosi niczego dobrego dla konsumenta. Wypowiedź prezesa Ubisoftu wpisuje się w trwającą od kilku tygodni debatę dotyczącą przyszłości fizycznych wydań gier i kierunku, w jakim zmierza cała branża elektronicznej rozrywki. Jakie jest zatem wasze stanowisko w tej sprawie?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!